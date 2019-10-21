Последствия потепления будут катастрофическими: профессор ТвГУ Наталья Сердитова рассказала, почему так изменилась погода

В сентябре в Нью Йорке состоялся саммит ООН по климату, на котором был принят ряд важнейших решений по предотвращению климатической катастрофы, к которой движется наша планета. Парниковый эффект, глобальное потепление, даже гипотетическое климатическое оружие — все слышали об этом, но, кроме специалистов, мало кто понимает суть реально происходящих климатических процессов.

Однако то, что наша погода изменилась, замечают все. Где привычные морозные, снежные зимы? Где наше мягкое среднерусское лето? Об этом, а также о том, каких изменений климата нам ждать в будущем, «КП»-Тверь» поговорила с доктором географических наук, проректором по учебно-воспитательной работе Тверского госуниверситета, профессором Натальей Сердитовой.

- Наталья Евгеньевна, почему наша погода ведёт себя так странно — холодное лето, скачки температуры. Однажды в интервью в тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) вы сказали, что такого лета как раньше больше не будет, что это значит?

- Да. Если мы проводим отпуск в нашей полосе, то обычно стремимся взять его в июле. Во второй половине июля уж точно должна быть хорошая погода — думаем мы. Но климат изменился и этим летом так не случилось. Июнь был намного холоднее, чем обычно. И осадков выпало примерно в два раза меньше. Норма среднемесячной температуры июля у нас +18,7 градусов, а фактически было 15,6, то есть на три градуса холоднее! Август оказался тоже холоднее нормы где-то на один градус. А вот когда дети пошли в школу, к нам пришла тёплая погода, сентябрь был замечательный.

- Но как же глобальное потепление?

- Средняя глобальная температура Земли действительно увеличивается. Виной тому парниковый эффект. Его механизм был описан ещё Фурье в конце 19 века (Жан-Батист Жозеф Фурье, французский математик и физик — Ред.). Нашу планету греет своя «батарея», это Солнце. Часть тепла от Солнца планета улавливает, а лишнее тепло отдаёт назад в космическое пространство. Но парниковые газы, основным из которых является СО2, образуют подобие «плёнки» над поверхностью Земли, которая мешает отдавать лишнее тепло. Поверхность Земли начинает нагреваться. Но проявляется это не только в том, что глобальная температура начинает повышаться. Но и в том, что различные метеорологические механизмы становятся более неустойчивыми и энергоёмкими. Поэтому мы говорим о том, что проявляется глобальное потепление, в том числе, нехарактерными для данной точки планеты погодными условиями. Поэтому изменения в характере нашей тверской погоды — тоже последствия изменения климата.

Признаки и последствия климатических изменений усиливаются. Фото: Климатический центр Росгидромета, cc.voeikovmgo.ru

- И всё это влияет на силу или количество различных природных катаклизмов, стихийных бедствий, на место их возникновения?

- Да. Даже у нас в последнее время люди всё чаще фиксируют возникновение небольших смерчей, которых здесь раньше никогда не наблюдалось, смерчи для нас совершенно нехарактерны. Погода постоянно показывает резкие скачки и изменения своего характера. Стихийные бедствия, там где они происходят, становятся более разрушительными, их количество увеличилось. За последние 15 лет число особо опасных метеорологических явлений выросло в три - четыре раза.

- К чему же мы идём? Неужели в очередной раз права будет научная фантастика, нас ждёт конец света?

- Есть мировая сборная экспертов, которая занимается вопросами изменения климата и прогнозированием до 2100 года - Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), или, по русски, Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК). В сборную входят ведущие учёные мира, в том числе и российские. Точно прогнозировать такую сложнейшую систему, как наша планета и её климат, конечно, невозможно. Это физика океана, физика атмосферы, физика суши. Мы описываем несколько сред и множество метеорологических параметров. МГЭИК занимается так называемым ансамблевым моделированием климата. То есть берут несколько моделей, разработанных в разных странах и разными учёными, и запускают их одновременно. Благодаря такому анализу учёные рассчитывают возможные изменения климата к какому-либо году. В результате работы нескольких моделей, разработанных разными учёными в разных странах, получается единый прогноз. Степень его вероятности составляет 98%.

Глобальное потепление влияет на количество стихийных бедствий. Фото: Климатический центр Росгидромета, cc.voeikovmgo.ru

- Что же говорят прогнозы?

- В одном из вариантов стечения событий к 2100 году повышение глобальной температуры может превысить два градуса. В этом случае последствия будут катастрофическими. Есть такая критическая характеристика — мы не должны превысить планку потепления в 1,5 градуса. Считается, что разница, между повышением температуры на 1,5 или 2 градуса проявится, например, в том, что ещё дополнительно 500 миллионов людей останутся без пресной воды. Но есть и более печальные прогнозы, в зависимости от того, как мы будем стараться влиять на ситуацию.

- Что же делать? Или человечество уже обречено?

- Говорить, что мы сейчас можем отыграть всё назад, вернуть наш климат, довольно сложно. Гипотетически мы движемся к очень печальной ситуации, но пытаемся предпринимать меры. Ратифицируются Парижские соглашения, по которым страны берут на себя жёсткие обязательства, например, отказаться к какому-либо году от углеродной энергетики. Причём, если долгие годы большинство планируемых мер можно было назвать превентивными, то сейчас с каждым днём всё больше идёт речь об адаптационных мерах, т.е. о возможности адаптации к изменению климата. Изменение климата — это факт, который уже не надо никому доказывать. Кстати, на сайте нашего Росгидромета можно найти подробные оценочные доклады по климатической ситуации в России. В нашей огромной северной стране потепление происходит наиболее быстрыми темпами. Именно поэтому у нас принята и реализуется Климатическая доктрина, утвержденная Президентом РФ, которая даёт рекомендации по мероприятиям всех органов государственной власти с учётом происходящего изменения климата.

- Если МГЭИК даёт точные прогнозы на пятьдесят — сто лет вперёд, то почему мы не в силах предсказать погоду на ближайший сезон?

-Не надо путать климатические процессы и погоду здесь и сейчас. Пока с высокой точностью (оправдываемость выше 90 процентов) мы можем говорить о погоде на ближайшие три дня. На десять дней — уже менее 70 процентов. На целый сезон — только в терминах «выше-ниже нормы» с вероятностью порядка 60 процентов. Процессы слишком многокомпонентны, взаимосвязаны и сложны, существует погрешность измерений, стохастичность (и хаотичность) математических моделей. Физика атмосферы, океана — очень непростая история. Здесь прямо по Брэдбери — от одного взмаха крыла бабочки на одном полушарии, всё может измениться на другом. Сегодня не существует точных моделей и алгоритмов долгосрочного прогнозирования, есть понимание лишь для осреднённых величин в зависимости от многих факторов. Климат – это как характер человека, а погода – его конкретные поступки. Если меняется характер, поступки становятся непредсказуемыми.

Прогнозировать климатические изменения очень сложно, над этим работают лучшие учёные по всему миру.Фото: Виктория ТУШКОВА

- Ну а что же Грета Тунберг, девочка, выступившая с пламенной речью на саммите ООН? О ней сейчас не говорит лишь ленивый. Как вы оцениваете её появление на саммите?

- Грета — крик души общества, определённого его слоя. Сейчас детям и молодёжи стало доступно огромное количество информации, кстати, разного качества и надёжности, они очень эмоциональны и категоричны в суждениях, но их намерения чисты и искренни. Познания в различных областях растут. В том числе и в области климата, экологии. И та часть общества, что заинтересована этим, бьёт тревогу. Как это оценить? На самом деле, я бы к ним присоединилась, конечно, с поправкой на точные научные знания. Ведь на сто процентов у нас нет уверенности в том, какой положительный отклик мы будем иметь, даже стараясь предотвратить беду. Управлять климатом мы ещё не можем, несмотря на то, что некоторые СМИ иногда пишут даже о создании климатического оружия. Было бы оно придумано — было бы всё иначе.

Никто не умеет управлять погодой, метеорологическими процессами. Непреднамеренно (и часто непредсказуемо) влиять на них нам вполне по силам, особенно на малые параметры (вроде небольшой концентрации углекислого газа), которые оказывают затем значительное влияние на направление развития и характер природных процессов. Поэтому здесь главное оружие – научное знание, описание процессов в их взаимосвязи и взаимодействии, проведение глобальных наблюдений и модельных расчётов, в том числе, с использованием средств дистанционного зондирования аэрокосмического базирования и суперкомпьютеров.