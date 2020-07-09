2020-07-09T19:22:20+03:00
Политика

Игорь Руденя занял третье место в медиарейтинге губернаторов ЦФО за июнь

Глава тверского региона уже два года держится в первой тройке
Алексей АНДРЕЕВ
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Губернатор на открытии Ржевского мемориала. Фото: ПТОГубернатор на открытии Ржевского мемориала. Фото: ПТО
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Губернатор Игорь Руденя стал третьим в июньском рейтинге упоминаемости в СМИ и соцсетях глав регионов в ЦФО. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул69» со ссылкой на данные компании «Медиалогия».

В сообщении подчеркивается, что Игорь Руденя стабильно входит в первую тройку медиарейтинга уже два года.

В этот раз имя тверского губернатора чаще всего упоминали в связи с подготовкой к открытию и собственно самой церемонией открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. Ее посетили Президент России Владимир Путин и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Также в июне Игорь Руденя сообщил, что с учетом предписаний Роспотребнадзора в связи с коронавирусом в Тверской области не будет проводиться фестиваль «Нашествие».

Кроме того, растиражированным в СМИ событием с участием губернатора стала закладка памятного камня под строительство нового здания Детской областной клинической больницы в Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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