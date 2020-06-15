Камень заложен: В Твери начали строить новую детскую областную клиническую больницу

15 июня губернатор Игорь Руденя и глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов скрепили подписями госконтракт на строительство в Твери новой детской областной клинической больницы (ДОКБ).

Тут же был заложен камень в фундамент больницы, которая появится на этом месте через три года. Таковы планы.

Камень заложили неподалеку от областного перинатального центра им. Бакуниной и областной клинической больницы. После завершения строительства новой ДОКБ здесь будет создан медицинский городок, объединяющий ведущие клиники региона.

Проект нового комплекса ДОКБ. Фото: ПТО

Будущая ДОКБ будет представлять собой два шестиэтажных (включая один подземный уровень) корпуса, между которыми сделают три галереи. Специальным переходом больничный комплекс также планируют соединить со зданием областного перинатального центра.

По проекту детскеая больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тысячи посещений в год. Здесь будет 17 отделений, в том числе нейрохирургическое, онкогематологическое и офтальмологическое. Под отделение патологии новорожденных, а также реанимацию и хирургию для младенцев отведут отдельный блок.

Как отметил губернатор, при создании проекта комплекса под ДОКБ учитывалось мнение лучших практикующих врачей Москвы, Твери и области.

- Мы проводили консультации с московскими лечебными учреждениями - Морозовской и Филатовской больницами. Обратились к госкорпорации Ростех, так как это очень серьезный для нас проект. Нам было важно найти надежных партнеров, чтобы построить новое высокотехнологичное учреждение, - прокомментировал Игорь Руденя.

Губернатор поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку в реализации проекта.

На создание ДОКБ из федерального бюджета выделено более 4,6 млрд рублей, из регионального - порядка 1,2 млрд рублей. Строить будет дочерняя организация Ростеха - компания «РТ-СоцСтрой».

- Ростех обладает большим опытом реализации подобных проектов на всех этапах - от проектирования и строительства клиники до ее оснащения передовым медицинским оборудованием, - заявил Сергей Чемезов.

Напомним, что острая необходимость в строительстве нового комплекса для детской областной больницы возникла после разрушительного пожара в старом корпусе ДОКБ в ночь на 24 февраля 2017 года. К счастью, тогда никто не пострадал: дети и медики были своевременно эвакуированы.

Поначалу власти региона заявили, что здание, где в царские времена располагалось женское епархиальное училище, а в 1980-х снимали фильм «Чучело», восстановят. Однако уже в начале марта Игорь Руденя объявил, что для детской больницы построят новое здание.

Проект нового комплекса для ДОКБ был представлен и прошел согласование государственной экспертизы в прошлом году.

Наконец настало время реализации. Можно считать, что закладка камня - это и есть начало строительства больницы.

ВАЖНО!

Для контроля за качеством и сроками работ на знаковом региональном объекте создано государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству детской областной клинической больницы». Как сообщил его директор Денис Широчин, федеральным ориентиром при стройке станет Морозовская детская больница в Москве.