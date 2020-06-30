2020-06-30T15:37:27+03:00
Общество

В Тверской области торжественно открыт мемориал Советскому солдату

Торжественное открытие мемориала Советскому солдату подо Ржевом прошло на высшем уровне
Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Торжественное открытие мемориала Советскому солдату подо Ржевом. Фото: ПТОТоржественное открытие мемориала Советскому солдату подо Ржевом. Фото: ПТО
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30 июня в Тверской области Президент России Владимир Путин открыл мемориал Советскому солдату во Ржеве.

На торжественной церемонии присутствовали: Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, губернатор Игорь Руденя, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота и другие почетные гости, ветераны Великой Отечественной.

Церемония началась с возложения цветов к подножию мемориала. Затем прошла минута молчания. Прозвучали гимны России и Беларуси.

В боях подо Ржевом во время Великой Отечественной погибли, были ранены, пропали без вести более 1 миллиона 300 тысяч человек. Так что многие из ныне живущих ветеранов считают этот мемориальный комплекс не только данью павшим, но и восстановлением исторической справедливости.

Напомним, строительство монумента по проекту скульптора Андрея Коробцова и архитектора Андрея Фомина началось в 2019-м году и продлилось 1 год и 5 месяцев. На насыпном 10-тиметровом кургане установлена скульптура Советского солдата из бронзы высотой почти 25 метров и весом 200 тонн. Это крупнейший памятник Советскому солдату, созданный в новейшей истории России.

Владимир Путин и Александр Лукашенко принимают участие в открытие мемориала Советскому солдату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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