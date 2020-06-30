В Тверской области торжественно открыт мемориал Советскому солдату
30 июня в Тверской области Президент России Владимир Путин открыл мемориал Советскому солдату во Ржеве.
На торжественной церемонии присутствовали: Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, губернатор Игорь Руденя, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота и другие почетные гости, ветераны Великой Отечественной.
Церемония началась с возложения цветов к подножию мемориала. Затем прошла минута молчания. Прозвучали гимны России и Беларуси.
В боях подо Ржевом во время Великой Отечественной погибли, были ранены, пропали без вести более 1 миллиона 300 тысяч человек. Так что многие из ныне живущих ветеранов считают этот мемориальный комплекс не только данью павшим, но и восстановлением исторической справедливости.
Напомним, строительство монумента по проекту скульптора Андрея Коробцова и архитектора Андрея Фомина началось в 2019-м году и продлилось 1 год и 5 месяцев. На насыпном 10-тиметровом кургане установлена скульптура Советского солдата из бронзы высотой почти 25 метров и весом 200 тонн. Это крупнейший памятник Советскому солдату, созданный в новейшей истории России.
Владимир Путин и Александр Лукашенко принимают участие в открытие мемориала Советскому солдату.
ИСТОЧНИК KP.RU