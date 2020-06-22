Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области с 1 июля откроют для посетителей

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:48:03+03:00

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Тверская область готовится к открытию Ржевского мемориала Советскому солдату. Официальная церемония состоится 30 июня и из-за коронавируса пройдет в ограниченном формате.

А уже с 1 июля увидеть мемориал во всей красе смогут все желающие. Об этом на своей странице в соцсети сообщил скульптор Андрей Коробцов.

На кургане уже все готово. Осталось только снять строительные леса с самой фигуры солдата.

Напомним, строительство величественной 25-метровой фигуры воина, возвышающегося над полем, продолжалось два с половиной года. Собирали его из 600 частей, которые изготавливали на заводе в Солнечногорске и привозили на площадку мемориала. Все работы над масштабным проектом завершились точно в срок. Однако, из-за ситуации с коронавирусом, дату открытия несколько раз переносили.

На кургане все готово к открытию Фото: vk.com/Андрей Коробцов

На кургане все готово к открытию Фото: vk.com/Андрей Коробцов

ИСТОЧНИК KP.RU