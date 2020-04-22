2020-04-22T20:57:05+03:00
75 лет Великой Победы

Строительство Ржевского мемориала в Тверской области завершено

Готов и музей, где посетители смогут осмотреть экспозицию, посвященную Ржевской битве
Ирина ТАРАСОВА
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Сам памятник пока задрапирован специальным баннером. Фото: Официальный сайт Постоянного комитета Союзного государстваСам памятник пока задрапирован специальным баннером. Фото: Официальный сайт Постоянного комитета Союзного государства
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22 апреля в Тверской области завершились строительство Ржевского мемориала.

Об этом в интервью информационно-аналитическому порталу "Союзное государство" рассказал Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Сам памятник и вся территория, где высечены имена павших в боях на ржевской земле, пока задрапированы специальным баннером. Сообщается, что готов и музей, где посетители мемориала смогут осмотреть экспозицию, посвященную Ржевской битве.

В связи с завершением работ Григорий Рапота, который стоял у истоков создания мемориала, прокомментировал:

- Самым сложным был начальный этап. Дальше был уже вопрос техники. Памятник мог строиться чуть дольше или чуть быстрее. Это, конечно, имело значение, ведь хотелось запустить к 75-летию Победы. Но все же главное - не сроки, а то, что, в конце концов, мы можем воздать долг памяти тому огромному количеству жертв, которые понесла наша страна во время кровопролитных боев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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