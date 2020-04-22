Строительство Ржевского мемориала в Тверской области завершено

22 Апр 2020 2020-04-22T20:57:05+03:00

Изменить размер текста: A A

22 апреля в Тверской области завершились строительство Ржевского мемориала.

Об этом в интервью информационно-аналитическому порталу "Союзное государство" рассказал Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Сам памятник и вся территория, где высечены имена павших в боях на ржевской земле, пока задрапированы специальным баннером. Сообщается, что готов и музей, где посетители мемориала смогут осмотреть экспозицию, посвященную Ржевской битве.

В связи с завершением работ Григорий Рапота, который стоял у истоков создания мемориала, прокомментировал:

- Самым сложным был начальный этап. Дальше был уже вопрос техники. Памятник мог строиться чуть дольше или чуть быстрее. Это, конечно, имело значение, ведь хотелось запустить к 75-летию Победы. Но все же главное - не сроки, а то, что, в конце концов, мы можем воздать долг памяти тому огромному количеству жертв, которые понесла наша страна во время кровопролитных боев.

-

ИСТОЧНИК KP.RU