2020-06-18T17:10:55+03:00
Общество

Парк Воксал в Твери огородят и будут круглосуточно охранять

Разрабатывается концепция благоустройства старинного парка
Виктория ТУШКОВА
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В парке Воксал начинается долгожданное благоустройство.В парке Воксал начинается долгожданное благоустройство.Фото: Виктория ТУШКОВА
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Тверской парк Воксал в ближайшие дни огородят временным забором, установят там видеокамеры и организуют круглосуточную охрану. Об этом сегодня, 18 июня, сообщило региональное правительство.

Дело в том, что в парке начинается долгожданное благоустройство. Разрабатывается план мероприятий - концепция развития парка Воксал. Подготовительные работы уже начались: в парке вырубили старые трухлявые деревья, исторические здания обнесли сеткой.

По планам областной власти, после обновления в парке будут давать концерты, организовывать культурно-массовые мероприятия. Возможно, там появится музей, либо музеем под открытым небом станет сам парк.

Это было бы вполне логично: парк Воксал - объект культурного наследия, один из старейших парков Твери. Он ведёт свою историю ещё с XVIII века, в парке бывал император Александр I, а здания на его территории созданы знаменитыми архитекторами. В начале XIX века парк был реконструирован по проекту Карла Росси. Здание земской больницы на его территории создавал архитектор Фридрих Штенгель.

В своих стихах Воксал упоминал Пушкин ("К Маше", 1816 год). В парке растёт двухсотлетний дуб. Говорят, его мог посадить сам император Александр I.

В последние годы парк находился в жутком запустении, зарастал буреломом, исторические здания разрушались, тонули в мусоре и нечистотах. За территорией ухаживали лишь редкие энтузиасты. О том, что старинный парк всё-таки может ждать вторая жизнь, стало известно в конце марта 2020 года, когда Воксал осмотрел губернатор Игорь Руденя. Было принято решение разработать концепцию развития парка.

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Парк Воксал в последние годы был забыт и стремительно погибал. Фото: Виктория ТУШКОВА

Парк Воксал в последние годы был забыт и стремительно погибал.Фото: Виктория ТУШКОВА

В парке Воксал идёт подготовка к благоустройству. Фото: ПТО

В парке Воксал идёт подготовка к благоустройству. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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