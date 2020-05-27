2020-05-27T09:49:58+03:00
Общество

25-метровую бронзовую скульптуру Советскому солдату под Ржевом в Тверской области покроют специальным воском

Он защитит бронзу от воздействия окружающей среды
Ольга ТРОФИМОВА
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25-метрового бронзового солдата под Ржевом покрывают воском Фото: vk.com/Андрей Корбцов25-метрового бронзового солдата под Ржевом покрывают воском Фото: vk.com/Андрей Корбцов
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25-метровая скульптура Советскому Солдату на Ржевском мемориале давно готова. Из-за коронавируса открытие мемориала перенесли. Мероприятие должно было состояться 9 мая, новая дата - 22 июня.

А тем временем, на строительной площадке на памятник наносят последние "штрихи". Фигуру солдата, пока закрытую от глаз строительными лесами и баннером, покрывают специальным воском. Состав защитит бронзу от воздействия окружающей среды.

Фотографией с подписью: "Ржевский мемориал. Перед покрытием воском." поделился на своей странице в соцсети скульптор Андрей Коробцов.

Курган, на котором установлен памятник, хорошо укреплен. Ведется озеленение прилегающей территории. Уже работает ночная иллюминация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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