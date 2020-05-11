2020-05-11T12:46:08+03:00
75 лет Великой Победы

Дату открытия Ржевского мемориала перенесли на 22 июня

Работы завершены, но сам памятник пока закрыт строительными лесами и баннером
Ирина ТАРАСОВА
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Памятник пока закрыт лесами. Фото: vk.com/Андрей КоробцовПамятник пока закрыт лесами. Фото: vk.com/Андрей Коробцов
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Открытия Ржевского мемориала Советскому солдату вся страна ждала в день Великой Победы. Оно должно было стать одним из центральных событий юбилейных торжеств. Однако коррективы внесли независящие от нас обстоятельства.

Сначала из-за эпидемии коронавируса стало известно, что открытие перенесли, а чуть позже, в день праздника сообщили и о новой дате. Торжественные события состоятся в не менее знаковый и памятный день - 22 июня.

Напомним, строительство величественной 25-метровой фигуры воина, возвышающегося над полем, продолжалось два с половиной года. Собирали его из 600 частей, которые изготавливали на заводе в Солнечногорске и привозили на площадку мемориала. Все работы завершились в срок, 22 апреля. О чем тогда рассказал Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, пояснив: «Конечно, открыть хотелось к 75-летию Победы. Но все же главное - не сроки, а то, что, в конце концов, мы можем воздать долг памяти тому огромному количеству жертв, которые понесла наша страна во время кровопролитных боев».

В начале мая на месте завершились работы по озеленению, в частности были высажены туи по периметру. Сам же памятник пока закрыт строительными лесами и баннером. Впрочем, увидеть его во всей красе мы сможем уже почти через месяц.

Напомним, проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и Правительства Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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