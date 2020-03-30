Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: в регионе будут усиливать предупредительные меры против Covid-19

30 Март 2020 2020-03-30T14:32:29+03:00

Игорь Руденя на совещании выразил признательность врачам, фельдшерам, медсестрам за самоотверженный труд в непростых условиях. Фото: ПТО

Что будет конкретно предпринято, пока не сообщается

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30 марта губернатор Игорь Руденя на совещании с членами областного правительства дал несколько поручений профильным ведомствам касательно коронавируса. Согласно им в регионе должны усилить меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Что конкретно планируется дополнительно предпринимать против распространения коронавируса, областное правительство пока не уточняет. Однако в Верхневолжье действует целый ряд ограничений, направленных на сохранение здоровья граждан, губернатором введён режим повышенной готовности.

На сегодняшний день одной из основных мер борьбы с распространением Covid-19 является соблюдение режима карантина и нахождение дома. К сожалению режим самоизоляции у нас соблюдают далеко не все. Многие граждане по прежнему ведут себя крайне легкомысленно и безответственно. Между тем в Верхневолжье зафиксирован еще один случай заражения коронавирусом.

Официальная информация о коронавирусной инфекции в Тверской области размещается на сайтах Правительства Тверской области, Министерства здравоохранения Тверской области, в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU