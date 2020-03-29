2020-03-29T08:09:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Они живут для того, чтобы завтра сдохнуть

И пытаются с собой приличных граждан утянуть. Слова из песни «Крематория» некоторые жители Твери спешат воплотить в реальность
Олег ЗИНЧЕНКО@OzinTver
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Субботний пикник вместо самоизоляции. Фото: VK/ Тверь ВконтактеСубботний пикник вместо самоизоляции. Фото: VK/ Тверь Вконтакте
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Началась неделя нерабочих дней. Не праздничных, не выходных, а именно нерабочих.

Многие прислушались к рекомендациям медиков, к голосу разума и остались дома, выходя на улицу только по крайней надобности — за продуктами, за лекарствами... Ведь неделя без работы, с закрытыми магазинами и офисами, дана именно для того, чтобы люди как можно меньше общались и пересекались в транспорте, на улицах, в кабинетах, электричках, на пикниках...

Пикники. Интересно, о чём думают те люди, наши земляки, тверичане, что немедля, только настала суббота, бросились с компаниями на лужайки и берега рек на окраинах Твери, жрать шашлыки, нафаршировываться сосисками, прихлёбывая всё это алкоголем?

Они уверены, что вируса нет? Похоже, они большие специалисты в этом вопросе. Уверены и уверяют в этом других. Подумаешь уже сейчас семьсот тысяч заболевших в мире, эка невидаль перед их бравадой...

Они уверены что их и их близких беда минует? Наверное. Но уж когда прихватит, к кому они побегут за помощью? К тем врачам, которых, из-за таких скудоумцев, как они, будет катастрофически не хватать? Ведь вирус множится в геометрической прогрессии, а врачи, увы, нет. В США, где с медициной всё тип-топ, уже сейчас по 17-18 больных коронавирусной инфекцией на одного врача и цифры растут.

Так на что надеются любители пикников? На то, что когда в больницах, из-за их разгулья не останется мест, уж им-то точно повезёт, и кроватка с доктором рядом точно будет?

Не будет! А будет мучительное, от невозможности дышать, умирание, без присмотра в опустевшей квартире, в полной немощности, в собственных испражнениях. Потому что ни коек в больницах, ни врачей не хватит.

И будут эти любители праздности, от бессилия, как в той песне «Крематория», скрести когтями по стеклу. Да и хоронить-то, случись крайность, некому будет, если по их вине вирус разбежится широко и далеко...

Ну, а уж те любители массового отдыха, кому повезёт выбраться из передряги, наверняка будут костерить власть, за то, что не уберегла, не позаботилась, соломку не подстелила...

Одумайтесь, не бережёте себя, поберегите близких, друзей, соседей! Врачей поберегите, земляки!

Оставайтесь дома и будьте здоровы!

Им зараза не указ. Фото: VK/ Тверь Вконтакте

Им зараза не указ. Фото: VK/ Тверь Вконтакте

Эти дома не остались. Фото: Елена ДЕГТЯРЁВА

Эти дома не остались. Фото: Елена ДЕГТЯРЁВА

Кто-то, "подальше от заразы" уходил вглубь леса. Фото: Елена ДЕГТЯРЁВА

Кто-то, "подальше от заразы" уходил вглубь леса. Фото: Елена ДЕГТЯРЁВА

Наверное они о вирусе знают что-то, чего не знают врачи, вот и не сидят дома. Фото: Елена ДЕГТЯРЁВА

Наверное они о вирусе знают что-то, чего не знают врачи, вот и не сидят дома. Фото: Елена ДЕГТЯРЁВА

Да и на площадках безлюдно не было. Фото: VK/ Тверь Вконтакте

Да и на площадках безлюдно не было. Фото: VK/ Тверь Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

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