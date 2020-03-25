Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: в регионе прошли масштабые учения по предотвращению распространения заболевания
Во вторник, 24 марта, в Тверской области состоялись совместные межведомственные учения специалистов Управления Роспотребнадзора по Тверской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области», ФГУП «Центр дезинфекции в Тверской области, г.Тверь», ГКУЗ «Центр медицины катастроф Тверской области», ГУ МЧС России по Тверской области и УМВД России по г. Твери.
Специалисты и представители ведомств и силовых структур на практике отработали вопросы взаимодействия и обмена информацией, связанные с противодействием распространения новой коронавирусной инфекции на территории области.
Учения по коронавирусу Фото: Управление Роспотребнадзора по Тверской области
Напомним, что с 17 марта в Тверской области введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Постановлением губернатора Игоря Рудени отменены все массовые мероприятия.
По данным на 25 марта, в регионе подтверждено три случая заражения коронавирусом. За последние пять дней новых заболевших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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