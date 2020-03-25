Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: в регионе прошли масштабые учения по предотвращению распространения заболевания

25 Март 2020 2020-03-25T12:44:26+03:00

В регионе прошли масштабые учения по предотвращению распространения коронавируса Фото: Управление Роспотребнадзора по Тверской области

В них приняли участие специалисты Роспотребнадзора, медики и представители силовых структур

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Во вторник, 24 марта, в Тверской области состоялись совместные межведомственные учения специалистов Управления Роспотребнадзора по Тверской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области», ФГУП «Центр дезинфекции в Тверской области, г.Тверь», ГКУЗ «Центр медицины катастроф Тверской области», ГУ МЧС России по Тверской области и УМВД России по г. Твери.

Специалисты и представители ведомств и силовых структур на практике отработали вопросы взаимодействия и обмена информацией, связанные с противодействием распространения новой коронавирусной инфекции на территории области.

Учения по коронавирусу Фото: Управление Роспотребнадзора по Тверской области

Напомним, что с 17 марта в Тверской области введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Постановлением губернатора Игоря Рудени отменены все массовые мероприятия.

По данным на 25 марта, в регионе подтверждено три случая заражения коронавирусом. За последние пять дней новых заболевших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU