2020-03-25T12:44:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: в регионе прошли масштабые учения по предотвращению распространения заболевания

В них приняли участие специалисты Роспотребнадзора, медики и представители силовых структур
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В регионе прошли масштабые учения по предотвращению распространения коронавируса Фото: Управление Роспотребнадзора по Тверской областиВ регионе прошли масштабые учения по предотвращению распространения коронавируса Фото: Управление Роспотребнадзора по Тверской области
Изменить размер текста:

Во вторник, 24 марта, в Тверской области состоялись совместные межведомственные учения специалистов Управления Роспотребнадзора по Тверской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области», ФГУП «Центр дезинфекции в Тверской области, г.Тверь», ГКУЗ «Центр медицины катастроф Тверской области», ГУ МЧС России по Тверской области и УМВД России по г. Твери.

Специалисты и представители ведомств и силовых структур на практике отработали вопросы взаимодействия и обмена информацией, связанные с противодействием распространения новой коронавирусной инфекции на территории области.

Учения по коронавирусу Фото: Управление Роспотребнадзора по Тверской области

Учения по коронавирусу Фото: Управление Роспотребнадзора по Тверской области

Напомним, что с 17 марта в Тверской области введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Постановлением губернатора Игоря Рудени отменены все массовые мероприятия.

По данным на 25 марта, в регионе подтверждено три случая заражения коронавирусом. За последние пять дней новых заболевших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Торжке Тверской области местный житель распространял наркотики
Житель Тверской области оставил без алиментов несовершеннолетнего сына
Из частного дома жителя Тверской области украли бензоинструменты
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: в регионе прошли масштабые учения по предотвращению распространения заболевания
"Черный лесоруб" спилил в Тверской области 59 сосен
Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 25 марта 2020 года: новых случаев нет, подтверждено три
Игорь Руденя назначил двух новых заметистелей председателя правительства Тверской области
В ДТП в Калининском районе Тверской области пострадал водитель "Лады"
Завод в Тверской области ежедневно производит более 280 тысяч медицинских масок
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: в регионе запланировано создать 795 инфекционных коек
В Тверской области пропал мужчина с татуировкй церкви на плече
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: в Городском саду Твери начали обрабатывать аттракционы
Власти Тверской области и УФАС следят за ценами в супермаркетах
Тверская филармония из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации переносит концерты
В период карантина из-за коронавируса Тверской театр драмы начинает показ спектаклей онлайн
Наркодилера из Азии задержали полицейские на улице в Твери
53-летняя пассажирка пострадала во время ДТП в Тверской области
Карантинные фрукты нашли на прилавках магазинов в Твери
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: Минприроды запретило весеннюю охоту
В Тверской области женщина забыла в магазине кошелек, а его украли
Минприроды начало проверку по факту отстрела лебедей в Конаковском районе Тверской области
Жители Тверской области стали меньше жаловаться на вывоз ТКО
Жителям Тверской области напомнили о новых возможностях материнского капитала
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: в МФЦ обрабатывают помещения и принимают меры профилактики
Стал известен среднедушевой доход жителя Тверской области