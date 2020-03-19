Третий случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Тверской области

19 Март 2020 2020-03-19T16:32:32+03:00

Пациенты находятся под наблюдением. Их состояние удовлетворительное Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Всего в стране заболели 199 человек

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В Тверской области зарегистрирован третий случай заражения коронавирусом. Об этом 19 марта сообщил Роспотребнадзор Российской Федерации.

По информации надзорного ведомства, за последние 24 часа в России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции у граждан в 23 регионах.

Всего в Российской Федерации на сегодняшний день коронавирусом заболели 199 человек, из них 11 иностранцев. Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены и рекомендует воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Напомним, в понедельник, 17 марта стало известно о двух случаях заражения коронавирусом в Тверской области.

По данным областного Минздрава, пациенты проходят лечение, состояние их здоровья удовлетворительное. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с заболевшими.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Губернатором Игорем Руденей был введен запрет на проведение всех массовых мероприятий в Верхневолжье.

В регионе введен режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU