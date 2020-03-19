Третий случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Тверской области
В Тверской области зарегистрирован третий случай заражения коронавирусом. Об этом 19 марта сообщил Роспотребнадзор Российской Федерации.
По информации надзорного ведомства, за последние 24 часа в России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции у граждан в 23 регионах.
Всего в Российской Федерации на сегодняшний день коронавирусом заболели 199 человек, из них 11 иностранцев. Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.
Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены и рекомендует воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
Напомним, в понедельник, 17 марта стало известно о двух случаях заражения коронавирусом в Тверской области.
По данным областного Минздрава, пациенты проходят лечение, состояние их здоровья удовлетворительное. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с заболевшими.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Губернатором Игорем Руденей был введен запрет на проведение всех массовых мероприятий в Верхневолжье.
В регионе введен режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»