Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 25 марта 2020 года: новых случаев нет, подтверждено три

25 Март 2020 2020-03-25T12:11:50+03:00

В Тверской области шестой день не регистрируются новые случаи COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

Шестой день количество заражённых коронавирусом в Тверской области не меняется

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Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 25 марта 2020 года - три человека. Новых случаев не регистрировалось с 19 марта.

По всей стране за сутки прибавилось 163 случая, таким образом официальное число заразившихся коронавирусом COVID-19 в РФ – 658. Выздоровевших – 29. Смертей, причиной которых стал коронавирус, не зарегистрировано.

По информации областного правительства из регионального резервного фонда направлены средства для закупку медицинского оборудования, лекарств и изделий медицинского назначения. Сегодня, 25 марта, в Тверскую область должны доставить первые шесть новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

ИСТОЧНИК KP.RU