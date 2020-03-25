Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 25 марта 2020 года: новых случаев нет, подтверждено три
Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 25 марта 2020 года - три человека. Новых случаев не регистрировалось с 19 марта.
По всей стране за сутки прибавилось 163 случая, таким образом официальное число заразившихся коронавирусом COVID-19 в РФ – 658. Выздоровевших – 29. Смертей, причиной которых стал коронавирус, не зарегистрировано.
По информации областного правительства из регионального резервного фонда направлены средства для закупку медицинского оборудования, лекарств и изделий медицинского назначения. Сегодня, 25 марта, в Тверскую область должны доставить первые шесть новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
ИСТОЧНИК KP.RU
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