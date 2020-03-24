Количество зараженных коронавирусом в Тверской области на 24 марта 2020 года: подтверждены три случая, новых нет

24 Март 2020 2020-03-24T12:19:59+03:00

Новые случаи COVID-19 не регистрируются в Тверской области несколько дней Фото: Артем КИЛЬКИН

Количество зараженных коронавирусом в Тверской области не меняется с 19 марта

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Количество зараженных коронавирусом в Тверской области по состоянию на 24 марта не изменилось, об этом сообщает областное правительство. Болеющих новой коронавирусной инфекцией в регионе по-прежнему трое, новых случаев не регистрировалось с 19 марта.

Напомним, с 17 марта в Тверской области введён режим повышенной готовности для всех органов и сил региональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Запрещено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий.

На регулярной основе в общественных местах, учреждениях соцзащиты, на транспорте и на вокзалах проводится дезинфекция. С первого дня школьных каникул, которые стартовали 23 марта, ведётся дезинфекция в зданиях образовательных организаций. На настоящий момент обработано 339 объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU