Количество зараженных коронавирусом в Тверской области на 24 марта 2020 года: подтверждены три случая, новых нет
Количество зараженных коронавирусом в Тверской области по состоянию на 24 марта не изменилось, об этом сообщает областное правительство. Болеющих новой коронавирусной инфекцией в регионе по-прежнему трое, новых случаев не регистрировалось с 19 марта.
Напомним, с 17 марта в Тверской области введён режим повышенной готовности для всех органов и сил региональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Запрещено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий.
На регулярной основе в общественных местах, учреждениях соцзащиты, на транспорте и на вокзалах проводится дезинфекция. С первого дня школьных каникул, которые стартовали 23 марта, ведётся дезинфекция в зданиях образовательных организаций. На настоящий момент обработано 339 объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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