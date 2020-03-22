Новых случаев коронавируса COVID-19 в Тверской области не зарегистрировано

22 Март 2020 2020-03-22T16:04:52+03:00

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В Тверской области за прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это официальные данные Роспотребнадзора. По стране число заболевыших COVID-19 выросло на 61 человека.

В РФ на 22 марта зафиксировано 367 случаев заболевания. Больше всего заболевших прибавилось в Москве - сразу 54 человека. В Тверской области болеющих новой инфекцией по прежнему трое.

В регионе работает телефон горячей линии областного Минздрава 8-800-333-93-72, где можно узнать информацию о коронавирусной инфекции. По вопросам профилактики и раннего выявления коронавируса можно также обращаться по телефону 112 и на федеральную горячую линию 8-800-2000-112.

Напомним, в связи с эпидемической обстановкой в Тверской области запрещены все массовые мероприятия. Пожилым людям, наиболее уязвимым перед инфекцией, рекомендовано без крайней надобности не посещать публичные места.

ИСТОЧНИК KP.RU