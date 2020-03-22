2020-03-22T16:04:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Новых случаев коронавируса COVID-19 в Тверской области не зарегистрировано

Общее число заболевших в стране выросло на 61 человека
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
В Тверской области новым коронавирусом болеют три человека.В Тверской области новым коронавирусом болеют три человека.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Тверской области за прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это официальные данные Роспотребнадзора. По стране число заболевыших COVID-19 выросло на 61 человека.

В РФ на 22 марта зафиксировано 367 случаев заболевания. Больше всего заболевших прибавилось в Москве - сразу 54 человека. В Тверской области болеющих новой инфекцией по прежнему трое.

В регионе работает телефон горячей линии областного Минздрава 8-800-333-93-72, где можно узнать информацию о коронавирусной инфекции. По вопросам профилактики и раннего выявления коронавируса можно также обращаться по телефону 112 и на федеральную горячую линию 8-800-2000-112.

Напомним, в связи с эпидемической обстановкой в Тверской области запрещены все массовые мероприятия. Пожилым людям, наиболее уязвимым перед инфекцией, рекомендовано без крайней надобности не посещать публичные места.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Твери обсуждают видео: водитель "скорой помощи" помогает женщине выехать с парковки задним ходом
Жители Тверской области могут стать волонтёрами на период сложной эпидемической ситуации
В Тверской области пожарные спасли человека из горящего дома
Новых случаев коронавируса COVID-19 в Тверской области не зарегистрировано
Тверские медики поделились в соцсетях фото из инфекционного госпиталя и поддержали флешмоб #StayHome
Похитителя аккумулятора в Тверской области полицейские нашли по оставленным следам
Жителям Тверской области старше шестидесяти лет рекомендовали не посещать публичные места
В Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области искупали медвежат и сняли умилительную процедуру на видео
Вернувшихся из-за границы жителей Твери просят пройти телефонный опрос о состоянии здоровья
Двое пьяных мужчин устроили ДТП на проспекте Победы в Твери
Тверское суворовское училище переедет в новое здание в новом учебном году
Тверь поддержала весёлый челлендж группы "Little Big"
В Тверской области за сутки не зарегистрировано ни одного нового случая коронавируса
Почти 72 тысячи рублей "увела" с карты жителя Тверской области "служба безопасности" банка