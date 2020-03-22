2020-03-22T12:09:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Жителям Тверской области старше шестидесяти лет рекомендовали не посещать публичные места

Новый коронавирус COVID-19 для пожилых людей наиболее опасен
Виктория ТУШКОВА
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Погулять на свежем воздухе, конечно, можно, но в транспорте в час пик лучше не толкаться!Погулять на свежем воздухе, конечно, можно, но в транспорте в час пик лучше не толкаться!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Новый коронавирус для пожилых людей опаснее, чем для молодых. Из-за нагрузки на иммунную систему у людей "серебряного возраста" чаще случаются осложнения, в том числе вирусная пневмония. Поэтому жителям Тверской области, которым уже исполнилось 60 лет, советуют как можно реже посещать общественные места.

"По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков. Попросите своих близких или сотрудников социальной службы помочь с оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов или необходимых товаров дистанционно", - рекомендует Правительство Тверской области.

Если ваши близкие вернулись из-за рубежа и у них появились признаки простуды – следует ограничить контакты с ними и настоятельно требовать обратиться к врачу. Врача при этом стоит вызвать на дом, сообщив ему симптомы и информацию о недавнем возвращении из другой страны.

Напомним, ранее "КП"-Тверь" также писала о том, что рестораны Твери начали отговаривать пожилых людей от посещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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