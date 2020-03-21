2020-03-21T17:13:42+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области за сутки не зарегистрировано ни одного нового случая коронавируса

В России подтверждено 306 случаев коронавирусной инфекции
Виктория ТУШКОВА
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Новые случаи коронавируса в Тверской области анализами не выявлены.Новые случаи коронавируса в Тверской области анализами не выявлены.Фото: Артем КИЛЬКИН
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По состоянию на 21 марта 2020 года в Тверской области новой коронавирусной инфекцией болеют три человека. За минувшие сутки новых случаев официально зарегистрировано не было, как и сутками ранее.

По статистике Роспотребнадзора всего в России подтверждено 306 случаев коронавирусной инфекции. За сутки официальное число больных с вирусом COVID-19 выросло на 53 человека.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

В Тверской области работает телефон горячей линии, посвящённый коронавирусу: 8-800-333-93-72. По вопросам профилактики и раннего выявления коронавируса можно также обращаться по телефону 112.

Напомним, в связи с опасностью распространения новой коронавирусной инфекции, в регионе запрещены все массовые мероприятия, учреждения переходят на дистанционную работу с посетителями.

Статистика Роспотребнадзора РФ

Статистика Роспотребнадзора РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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