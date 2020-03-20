Где в Твери не ждут посетителей воочию, но примут их через интернет

Многие учреждения и организации в Тверской области на время прекращают приём посетителей. Мера эта вынужденная и связана с тем, что пока самым действенным способом борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции остаётся максимально возможная изоляция людей друг от друга. Тем не менее, учреждения продолжают работать и оказывать нам свои услуги, многие из которых можно получить без личного визита, а некоторые – даже не выходя из дома.

«КП»-Тверь» подготовила для вас информацию о том, как это сделать. Если вы не нашли в списке нужное вам учреждение (информация пополняется), загляните на портал Госуслуг. Там доступно более 350 федеральных государственных услуг в электронном виде.

Администрация Твери

Личный приём в городской администрации ограничен. Всем гражданам, записавшимся на приём или планировавшим его, рекомендуют обращаться в письменной форме.

Это можно сделать по почте на адрес: 170100, Тверь, ул. Советская, д. 11, или на сайте городской администрации в разделе «Контакты» ищите подраздел «Интернет-приёмная».

Телефон для справок: ‎8 (4822) 36-10-76.

Организации ЖКХ

МУП «Тверьгорэлектро»

Временно ограничивает личный приём посетителей. Все обращения принимаются по телефонам: 8(4822) 58-54-56, 8(4822) 35-63-36 (факс), а также через личный кабинет на сайте и по электронной почте muptge@tver-elektro.ru.

Входящая корреспонденция принимается на КПП предприятия по адресу: г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 27. Сообщается, что входящий номер документа можно узнать по телефону: 8 (4822) 58-54-56.

«АтомЭнергоСбыт»

Производит обслуживание клиентов только по дистанционным каналам – телефонам и через интернет.

Телефоны компании в Твери:

8 (4822) 48-30-13 (для физических лиц, горячая линия контакт-центра)

8 (4822) 48-30-15 (для юридических лиц)

Приёмная: 8 (4822) 48-30-00, факс: 8 (4822) 48-30-19.

Запросы можно отправлять на e-mail: secretary@tver.atomsbt.ru, через форму обращения на сайте компании , а также через личный кабинет на сайте.

«Тверская Генерация»

Компания планирует прекратить очный приём граждан в ближайшие дни. Письма можно привозить по адресу: г. Тверь, шоссе Петербургское, д.2, каб.12.

Для сообщений работает номер «Viber» +7 (901) 120-00-00.

Телефон по качеству теплоснабжения: 8 (4822)78-00-00.

Телефон по вопросам начисления и оплаты отопления и горячей воды: 8 (4822)78-00-28.

Телефоны приёмной: 8(4822)50-62-60, 50-62-59.

«Тверь Водоканал»

Компания не прекратила приём полностью, но попросила, по возможности, воздержаться от посещений. Если личный приём крайне необходим, «Тверь Водоканал» сообщает, что избежать скопления людей можно в часы наименьшего посещения с 17:00 до 19:00 (в пятницу с 16:00 до 18:00).

Большинство обращений принимаются дистанционно. Вопросы по начислениям, заявки на установку (замену) прибора учёта, справки о причинах отсутствия воды, заявки об авариях: 8 (4822) 62-01-02 и 48-11-00.

Передать показания счётчиков воды можно через личный кабинет или форму без регистрации на сайте «Водоканала». Заявления или копии документов, необходимых для заключения договоров или внесения изменения по лицевому счёту принимают по электронной почте help@tvervodokanal.ru.

ООО «ТСАХ»

Офисы «Тверьспецавтохозяйства», работают, но региональный оператор по обращению с мусором рекомендует своим клиентам максимально использовать дистанционный метод взаимодействия со специалистамикомпании. Для этого вводится новая электронная почта tver@tcax.ru, по которой можно направить документы.

На официальном сайте ООО «ТСАХ» работает кнопка, с помощью которой можно оставить информацию о проблеме по обращению с мусором.

Обращения также принимают по телефонам: 8 (4822) 78-20-88, 8 (4822) 78-71-03.

Телефон горячей линии: 8 (800) 250-99-48.

Информацию можно также передать через социальные сети: в группах «Тверьспецавтохозяйства» ВК, ОК, ФБ и Инстаграм.

Для приёма письменных обращений на входе в здание «Тверьспецатохозяйства» оборудовано рабочее место для оформления заявлений и жалоб потребителей бесконтактным способом. Адрес: г. Тверь, пр. Калинина, д. 15, к. 1 (ТРЦ «Рубин», со стороны остановки «Пролетарка»).

Ведомства и министерства

Пенсионный фонд Тверской области

Отделение и территориальные органы ПФР по Тверской области работают в прежнем режиме, однако рекомендуют всем, особенно людям старшего возраста, обращаться к специалистам дистанционно. Это возможно через личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг.

Оперативную информацию можно получить по телефону единой горячей линии: 8 (4822)45-20-80.

Для текстовых сообщений работает номер «WhatsApp/Viber»: +7 (920) 194-71-70.

Если все же очень нужно посетить территориальный офис Пенсионного фонда, лучше воспользоваться сервисом предварительной записи, чтобы прийти к назначенному времени и избежать очереди. Сервис позволяет перенести или отменить запись.

Управление МВД России по Тверской области

В региональном Управлении МВД сообщают о временной остановке приёма ходатайств о выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию всем иностранным гражданам и лицам без гражданства.

В полиции также напоминают о возможности получения государственных услуг по линиям информационного центра УМВД, Государственной инспекции безопасности дорожного движения, Управления по вопросам миграции и Управления по контролю за оборотом наркотиков через интернет. Для этого необходимо зайти на официальный сайт Управления МВД , перейти в раздел «УМВД» и далее в подраздел «Государственные услуги».

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области

Личный приём граждан судебными приставами временно ограничен. Обращения и заявления принимаются через сайт Госуслуг, а также на сайте УФССП России по Тверской области в разделах «Интернет-приёмная» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства».

В ситуациях, требующих незамедлительного вмешательства (арест лицевого счёта, куда поступают денежные средства по взысканию алиментов, арест зарплатной карты и т. д.) можно связаться по телефонам: 8 (4822) 55-91-18, 55-91-17.

Получить информацию о наличии/отсутствии задолженности, а также произвести оплату можно с помощью Банка данных исполнительных производств на официальном сайте УФССП по Тверской области.

Министерство здравоохранения Тверской области

Министерство рекомендует направлять обращения в письменной форме одним из следующих способов:

- по почте на адрес: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д.23;

- на электронный адрес: dep_zdrav@tverreg.ru;

- через специальный раздел «электронное обращение» на официальном сайте Минздрава.

Министерство образования Тверской области

Минобразования также приостанавливает возможность личных посещений. Обращения можно отправлять по почте: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д.23 или на e-mail: dep_obrazov@tverreg.ru.

Телефон приёмной: 8 (4822) 32-10-53.

Горячая линия по вопросам проведения ЕГЭ в Тверской области: 8 (4822) 32-06-19.

Министерство природы Тверской области

Минприроды рекомендует направлять обращения в письменной форме одним из следующих способов:

- по почте на адрес: 170042, г. Тверь, ул. Горького, д.97;

- на электронный адрес Минприроды Тверской области: mpr@tverreg.ru

- через специальный раздел «электронное обращение» на официальном сайте.

Выдача охотничьих билетов и приём заявлений на получение охотничьего билета будет производится на 1 этаже министерства по понедельникам и пятницам с 9:15 до 10:00. Заявления также можно подать через сайт Госуслуг. Вопросы относительно охотничьих билетов принимают по телефону: 8(4822) 73-31-83.

Управление Россельхознадзора по Тверской области

Ведомство также временно ограничивает личный приём граждан. Гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям рекомендуют обращаться через электронную почту по адресу: ohota69@mail.ru или через «Электронную приёмную» официального сайта Управления, а также по телефону: 8 (4822) 50-98-01.

Суды

Тверской областной суд

Приёмная Тверского областного суда приостанавливает приём документов от граждан до 10 апреля 2020 года включительно. Документы можно отправить по электронной почте oblsud.twr@sudrf.ru, а также через обращения на сайте Тверского областного суда и по почте: 170026, г. Тверь, ул. Горького, д. 37 и 170028, г. Тверь, пр-т Победы, д. 53.

Работают телефоны:

- уголовная коллегия 8 (4822) 50-06-80;

-гражданская, административная коллегии 8 (4822) 32-84-92, 39-08-74.

Арбитражный суд Тверской области

До 10 апреля 2020 года включительно отменён приём документов через канцелярию суда, а также ознакомление с материалами дел в помещениях суда и личный приёма граждан.

Документы в суд можно направить через информационную систему подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр», либо по почте на адрес: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 23.

Судебные заседания, назначенные на период до 10 апреля 2020 (включительно), проводиться не будут. Суд будет рассматривать только дела безотлагательного характера. Их список будет публиковаться на сайте и размещаться на входной группе суда.

Справочно-информационная служба суда: 8 (4822) 39-02-76.

Поскольку ещё не все организации определились с условиями своего карантинного положения, справочник будет пополняться.