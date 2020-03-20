2020-03-20T17:17:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Новых случаев коронавируса в Тверской области не зарегистрировано

Пока официальное число заболевших - три
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Наличие коронавирусной инфекции может быть подтверждено только лабораторными анализами.Наличие коронавирусной инфекции может быть подтверждено только лабораторными анализами.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Тверской области за прошедшие сутки новых случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано. Об этом сообщил Роспотребнадзор РФ.

Таким образом на настоящий момент на территории нашего региона официально зарегистрировано три случая заболевания COVID-19. О первых двух стало известно 17 марта, о третьем объявили вчера,19 марта.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление о режиме повышенной готовности, который введён в регионе для предотвращения распространения коронавируса. Согласно документу, на территории Верхневолжья временно запрещены все массовые мероприятия.

В Российской Федерации на сегодняшний день официально подтверждено 253 случая коронавирусной инфекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где в Твери не ждут посетителей воочию, но примут их через интернет

Многие учреждения и организации в Тверской области на время прекращают приём посетителей. Тем не менее, работать они продолжают и многие их услуги можно получить без личного визита, а некоторые – даже не выходя из дома. «КП»-Тверь» подготовила для вас информацию о том, как это сделать. Далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Газель" не поместилась под Новый мост на набережной в Твери
В Твери временно закрыт для посещений Ботанический сад
В Тверской области по региональной программе отремонтируют 63 школы
Тверской регион обеспечен тест-системами для определения коронавируса
Новых случаев коронавируса в Тверской области не зарегистрировано
На ремонт ДК в Тверской области дают 11 млн. рублей
Фольклористы Твери представили свою инструкцию по защите от коронавируса
Два человека погибли в аварии с грузовиком на скоростной трассе М-11 в Тверской области
Житель Твери зарезал приятеля, заступаясь за подругу
Случайный знакомый украл у жительницы Тверской области фотоаппарат и мясорубку
Игорь Руденя поучаствовал в федеральном селекторе по противодействию коронавирусу
Житель Тверской области угнал машину, чтобы навестить тётю
Минприроды Тверской области начало дистанционно выдавать охотничьи билеты