Новых случаев коронавируса в Тверской области не зарегистрировано

20 Март 2020 2020-03-20T17:17:59+03:00

Наличие коронавирусной инфекции может быть подтверждено только лабораторными анализами. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Тверской области за прошедшие сутки новых случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано. Об этом сообщил Роспотребнадзор РФ.

Таким образом на настоящий момент на территории нашего региона официально зарегистрировано три случая заболевания COVID-19. О первых двух стало известно 17 марта, о третьем объявили вчера,19 марта.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление о режиме повышенной готовности, который введён в регионе для предотвращения распространения коронавируса. Согласно документу, на территории Верхневолжья временно запрещены все массовые мероприятия.

В Российской Федерации на сегодняшний день официально подтверждено 253 случая коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU