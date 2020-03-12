Мужчину, скинувшего свою собаку Люси с четвёртого этажа, ждёт повторный суд в Тверской области

12 Март 2020 2020-03-12T17:16:51+03:00

Люси научилась ходить с помощью специальной коляски и чувствует себя хорошо. Фото: "Бездомные животные г. Нелидово"

Ранее ему уже был вынесен приговор, но дело вернули в суд повторно из-за нарушений в формальных процедурах

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52-летнего жителя Нелидово, бывшего хозяина дворняжки Люси, скинувшего свою питомицу с балкона, вновь будут судить. За то же самое преступление, квалифицированное как жестокое обращение с животными (ч.1 ст.245 УК РФ).

Напомним, в июне 2019 года мужчина избил свою собаку и скинул её с четвёртого этажа. Люси спасли жизнь местные зооволонтёры. Ей сделали серьёзную операцию на позвоночнике в Москве. Средства на операцию собирали всем миром.

Ходить самостоятельно Люси не сможет. Её пристроили в специализированный приют. Зоозащитники регулярно навещают там Люси и рассказывают, что она научилась ходить в специальной инвалидной коляске, играет и даже хулиганит.

Хозяин Люси предстал перед судом в декабре 2019 года. Его признали виновным и, учитывая ещё одну непогашенную судимость, назначили реальный срок — год строгого режима.

Но 12 марта 2020 прокуратура сообщила, что уголовное дело вновь направлено в суд с обвинительным заключением.

Как пояснили в нелидовской прокуратуре, в деле были найдены процессуальные нарушения, поэтому оно возвращается в суд для вынесения приговора.

- Мы надеемся, что приговор живодёру оставят без изменений, поскольку это не более, чем формальность, - так прокомментировали это зоозащитники из Нелидово в разговоре с "КП"-Тверь".

Отметим, санкции ч.1 ст.245 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Люси живёт в приюте благотворительного фонда. Фото: "Бездомные животные г. Нелидово"

ИСТОЧНИК KP.RU