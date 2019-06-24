Спасти Люси: Пользователи соцсети за один день собрали 30 тысяч рублей для покалеченной собаки

«Пропала собака, живущая в нашем дворе. Она отзывалась на кличку Люси детворе...» Несчастливое, похоже, это имя для собаки. Чудовищная история с симпатичной дворняжкой, именуемой Люси, произошла в городе Нелидово. Хотя, конечно, вряд ли имя может служить виной жестокости.

Это произошло ночью 23 июня. По словам очевидцев, некий мужчина, будучи пьяным, избивал свою собаку. Живущие рядом, среди которых были дети и подростки, поняли, что происходит что-то страшное, по звукам, доносившимся из квартиры. Был слышен грохот и удары, несчастное животное жалобно кричало. Соседи даже сделали аудиозапись происходящего. Затем собаку сбросили с балкона четвёртого этажа - такое предположение высказали те, кто слышал эти страшные звуки.

Пока точных свидетельств этому нет. Но несчастную искалеченную собаку, действительно, нашли лежащей под окнами дома. После того как о произошедшем стало известно в социальных сетях, собаку, которая была сильно травмирована, но ещё жива, подобрали нелидовские зоозащитники из объединения «Бездомные животные г. Нелидово». Они опубликовали фото несчастной Люси, которая кроме травм была ещё и сильно истощена.

Люси нашли лежащей под балконами дома в траве. Фото: группа помощи животным "Бездомные животные г. Нелидово"

Собаке срочно требовалась квалифицированная медицинская помощь, её должен был осмотреть травматолог, и зоозащитники решили везти Люси в Тверь. Но для этого нужны немалые деньги и машина. В 12:52 на своей странице в социальной сети активисты объявили о сборе средств на лечение своей новой подопечной.

К счастью, случившееся стало не только очередной историей человеческой жестокости, но и примером людского неравнодушия и доброты. Уже в 21:48 того же дня на странице зоозащитников появилось сообщение о том, что необходимая сумма собрана и машина найдена.

- Друзья, люди, огромное спасибо за отклики. Просто нет слов выразить нашу благодарность за вашу доброту, отзывчивость и желание помочь несчастной собачке, пострадавшей от чудовищной жестокости, - адресовали зоозащитники слова признательности тем, кто моментально откликнулся на их просьбу о помощи. - Собрано за день 31 655 рулей! Машина найдена! Завтра едем в Тверь!

Зоозащитники забрали покалеченную собаку к себе и объявили сбор средств на её обследование в Твери. Фото: группа помощи животным "Бездомные животные г. Нелидово"

Собаку записали на приём к тверским специалистам. Правда, из-за плотной записи примут Люси только сегодня, 24 июня, вечером, около 21:00. Со слов зоозащитников, взявших дворняжку под свою опеку, Люси держится молодцом.

- Она лежит, не встаёт, но по крайней мере немного ест и даже пытается гавкать на кого-то. В целом выглядит повеселее, чем вчера, - поделилась последними новостями о несчастной дворняжке зоозащитница Татьяна Лебедева, которая сейчас заботится о Люси.

Собака у своего хозяина, если можно его так назвать, жила, что называется, на самовыгуле - он выпускал её бегать по улице одну. Будет ли мужчина заявлять о своих правах на Люси, неизвестно. Зоозащитники разговаривали с ним в день, когда узнали об искалеченной собаке, но разговор не сложился.

- Он был нетрезв. Поговорить толком не удалось, - рассказала Татьяна. - Когда мы спросили, где собака, он ответил, что она находится в деревне.

Надеемся, что, если всё действительно произошло так, как предполагают очевидцы, оценку этому поступку дадут блюстители закона. Активисты написали заявление в полицию с просьбой провести проверку по факту жестокого обращения с животным. Напомним, закон о запрете на жестокое обращение с братьями нашими меньшими был подписан в декабре 2018 года.