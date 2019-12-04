2019-12-04T16:28:49+03:00
Общество

На год изолируют от общества мужчину, который выкинул собаку с четвёртого этажа в Тверской области

Бывший хозяин дворняжки Люси из Нелидово получил реальный срок
Виктория ТУШКОВА
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Люси уже научилась ходить с помощью коляски. Фото: "Бездомные животные г. Нелидово" vk.com/bezdomnienelЛюси уже научилась ходить с помощью коляски. Фото: "Бездомные животные г. Нелидово" vk.com/bezdomnienel
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История о несчастной дворняжке по имени Люси потрясла город Нелидово минувшим летом, в июне. Собаку покалечил собственный хозяин, избив её и выбросив с четвёртого этажа. Люси получила тяжёлый перелом позвоночника.

Суд над хозяином Люси состоялся сегодня, 4 декабря. Из достоверных источников «КП»-Тверь» стало известно, что мужчина получил реальный срок — год строгого режима. Правда приговор ещё может быть обжалован.

По информации, имеющейся у «КП»-Тверь», мужчина к этому моменту имел ещё одну непогашенную судимость. Это также могло повлиять на решение судьи. Тем не менее, реальный срок за истязание животного - это важный прецедент: обычно живодёры получают гораздо более лояльные наказания, например, обязательные работы.

Напомним, выброшенная с четвёртого этажа собака неминуемо погибла бы, если бы не местные зоозащитники. Взяв Люси под свою опеку, они приняли нелёгкое решение спасать ей жизнь. Потом активисты нелидовской зоозащиты рассказывали, что просто не смогли бы поступить иначе — за Люси переживал весь город.

На просьбу о сборе денег для сложной операции, необходимой покалеченной собаке, люди откликались с небывалым рвением. Едва ли не за сутки было собрано более ста тысяч рублей. Этого хватило на операцию и реабилитацию в московской клинике.

Специалисты не могли сделать невозможного: собака никогда не будет ходить самостоятельно. Но Люси дали шанс на вторую жизнь. Под своё крыло её взял благотворительный фонд, имеющий большой опыт в деле ухода за собаками, получившими тяжёлые травмы. Сейчас Люси хорошо ест и даже поправилась. У неё есть друзья, она научилась ходить с помощью инвалидной коляски и самостоятельно сидеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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