Спасти Люси: на операцию для выброшенной с балкона дворняжки жители городка в Тверской области собрали более ста тысяч рублей

Исхудавшая мордочка и жалобный взгляд огромных тёмных глаз. Большие, лопоухие, словно у лисички фенека, уши. Такой жители Нелидово увидели на фотографиях в соцсетях дворняжку Люси. История несчастной собаки, покалеченной собственным хозяином, глубоко тронула очень многих людей и смогла сплотить небольшой город (в Нелидово живет 19 тысяч человек).

Местные зоозащитники нашли Люси бездвижно лежащей под балконами одного из домов 23 июня. Живущие по соседству люди сообщили волонтёрам, что хозяин избил Люси и сбросил её с четвёртого этажа.

Всё говорило о том, что у Люси сломан позвоночник, но она была жива, не отказывалась от воды и пищи. Поэтому обычное в подобных ситуациях решение - прекратить мучения животного и усыпить его - в этот раз рассматривалось последним. Тем более что для всего города Нелидово Люси буквально за сутки стала особенной собакой, общим питомцем, за судьбу которого искренне переживал каждый, кто прочитал о ней в соцсетях или услышал от знакомых.

Люси нашли лежащей под окнами одного из домов. Фото: объединение "Бездомные животные г. Нелидово"

Под публикациями о Люси люди оставляли десятки комментариев. На поездку к ветеринарам в областную столицу, а это в 230 км, и обследование всего за один день было собрано около тридцати тысяч рублей. Быстро нашлась и машина.

Тверские специалисты подтвердили: характер травм свидетельствует о падении с большой высоты. Люси диагностировали перелом позвоночника и отказ самостоятельной работы мочевого пузыря. Выхода из этой ситуации было два: отвезти собаку на дополнительное обследование и операцию в Москву или усыпить.

Несмотря на то что прогноз был неутешительным, зоозащитники приняли решение сохранить Люси жизнь.

- Мы просто не могли поступить иначе. Это не только мои эмоции. За эту собаку стоит весь наш город, - сказала в телефонном разговоре с «КП»-Тверь» активистка объединения «Бездомные животные г. Нелидово» Татьяна Лебедева, занимающаяся Люси.

Люси повезли в Москву прямо из Твери, не медля. Сбор средств продолжили. Жители Нелидово и других городов не просто отправляли деньги, они оставляли трогательные пожелания здоровья несчастной Люси и слова поддержки волонтёрам, которые взяли на себя ответственность за её судьбу.

Подходящую клинику удалось найти. Московские врачи согласились экстренно оперировать собаку, но предупредили: из-за полного разрыва спинного мозга задние лапы Люси ходить уже никогда не будут. Мочевой пузырь тоже не сможет функционировать самостоятельно. Люси потребуется пожизненный ежедневный щепетильный уход. Но при удачном исходе операции собака будет способна передвигаться на специальной тележке-коляске, используя передние лапы, и возможно, проживёт долгую жизнь.

Такой, беспомощной и несчастной, увидели Люси в соцсетях жители Нелидово. Фото: объединение "Бездомные животные г. Нелидово"

Зоозащитникам пришлось принимать нелёгкое решение. В поддержку Люси единым фронтом встали все, кто был знаком с её историей. Люди просили не усыплять собаку и продолжали сбор денег на её лечение. С момента, как стало известно о том, что Люси повезут в Москву, было собрано ещё около 40 тысяч рублей.

После нескольких часов раздумий зоозащитники решили дать Люси шанс.

- Решение не сиюминутное, мы всё обдумали, узнали о фондах и приютах, которые занимаются такими животными. Они живут хорошо и не страдают от того, что не могут ходить на четырёх лапах, - написали в соцсетях о своём решении волонтёры. - Да, у них ограничены возможности, но для таких животных это просто слова, они прекрасно приспосабливаются, двигаются, играют.

Для того чтобы Люси прооперировали, требовалось найти полную сумму, в которую оценили её лечение: около 70 тысяч рублей на операцию и по восемь тысяч рублей на каждый день восстановления в стационаре. Люди, переживающие за дворняжку, распространяли информацию о ней всеми возможными способами. К сборам присоединились жители Твери и некоторых других городов. Деньги, ещё около 70 тысяч, снова были собраны очень быстро.

Люси прооперировали 26 июня. По словам врачей московской клиники, операцию, длившуюся около полутора часов, собака пережила хорошо. Вечером 30 июня волонтёры сообщили, что Люси едет домой. Теперь ей предстоит около четырёх недель восстановления.

Почувствовав заботу, возможно, впервые в жизни, Люси повеселела. Фото: объединение "Бездомные животные г. Нелидово"

- Уход за ней, хотя и занимает некоторое время, не сложен: два раза в день гимнастика и массаж, и ещё следить за состоянием мочевого пузыря, - рассказали активисты группы «Бездомные животные г. Нелидово».

Пока этим будут заниматься зоозащитники. Но в идеале Люси нужен ответственный, любящий хозяин в городе с хорошими ветеринарными клиниками. Рассматривают волонтёры и вариант поиска для Люси места в специализированном приюте, занимающемся животными с травмами позвоночника. С новыми хозяевами или опекунами Люси найдёт общий язык, считают волонтёры.

- Она очень хорошая собака. Пугливая, но контактная. Заметно, что ей не хватало ласки в жизни. Она прямо тянется за рукой, чтобы её погладили, - говорит про Люси Татьяна Лебедева. - Это собака для человека. Собака-друг.

Что касается человека, покалечившего Люси, стало известно, что в отношении него завели уголовное дело по факту жестокого обращения с животными (ч. 1 ст. 245 УК РФ). Будет ли доказана его вина и понесёт ли он наказание, покажет время.