Проанализировать качество перевозок на новом маршруте №7 пообещали в Минтранспорта Тверской области

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:01:52+03:00

С запуском маршрута №7 все контрольные службы должны будут оценить его работу. Фото: Виктория ТУШКОВА

Изменить размер текста: A A

В Министерстве транспорта Тверской области пообещали проконтролировать запуск очередного маршрута, обновлённого в рамках транспортной реформы Твери и Калининского района. Напомним, на маршрут №7 сегодня, 27 февраля, вышли автобусы «Транспорта Верхневолжья».

Сам маршрут не изменился, он следует от улицы Зелёной до микрорайона «Радужный». Привычных маршруток с сегодняшнего дня по нему не ходит.

Как сообщил региональный Минтранс, с запуском маршрута №7 все контрольные службы, а именно, государственная компания «Организатор перевозок» (заказчик транспортных перевозок), и «Транспорт Верхневолжья» (оператор перевозок), будут выведены на маршрут для оценки его работы.

Проверяющие должны изучить вместимость автобусов и пассажиропоток. Все замечания пообещали зафиксировать и, если потребуется, изменить количество машин на маршруте, интервалы движения и расписание автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU