2020-02-27T13:01:52+03:00
Общество

Проанализировать качество перевозок на новом маршруте №7 пообещали в Минтранспорта Тверской области

Маршрут модернизировали сегодня, 27 февраля
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
С запуском маршрута №7 все контрольные службы должны будут оценить его работу.С запуском маршрута №7 все контрольные службы должны будут оценить его работу.Фото: Виктория ТУШКОВА
Изменить размер текста:

В Министерстве транспорта Тверской области пообещали проконтролировать запуск очередного маршрута, обновлённого в рамках транспортной реформы Твери и Калининского района. Напомним, на маршрут №7 сегодня, 27 февраля, вышли автобусы «Транспорта Верхневолжья».

Сам маршрут не изменился, он следует от улицы Зелёной до микрорайона «Радужный». Привычных маршруток с сегодняшнего дня по нему не ходит.

Как сообщил региональный Минтранс, с запуском маршрута №7 все контрольные службы, а именно, государственная компания «Организатор перевозок» (заказчик транспортных перевозок), и «Транспорт Верхневолжья» (оператор перевозок), будут выведены на маршрут для оценки его работы.

Проверяющие должны изучить вместимость автобусов и пассажиропоток. Все замечания пообещали зафиксировать и, если потребуется, изменить количество машин на маршруте, интервалы движения и расписание автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За жителями Тверской области, возвращающимися из стран, где буйствует коронавирус, будут наблюдать
Проанализировать качество перевозок на новом маршруте №7 пообещали в Минтранспорта Тверской области
В Тверской области прокуратура помогла 20-летнему сироте
На Волоколамском проспекте в Твери завершился ремонт колодца
Тверская городская больница №6 получила новое оборудование
Троллейбусы в Твери будут работать до выхода на их маршруты автобусов "Транспорта Верхневолжья"
Жительница Тверской области два года получала пенсию за умершую мать
В Твери продолжаются поиски 17-летней Анны Изюмовой, которая не вернулась домой
Пять незаконных сельских кладбищ нашли в Бологовском районе Тверской области
Поиски несовершеннолетней девушки организованы в Тверской области
На лесной дороге в Тверской области водителя задавил "УРАЛ"
Новые автобусы вышли на маршрут №7 в Твери
Условный пожар на борту самолета потушили тверские спасатели