Новые автобусы вышли на маршрут №7 в Твери
Утром, 27 февраля, в Твери новые автобусы поехали по маршруту №7 "улица Зелёная – микрорайон "Радужный".
Брендированные комфортные автобусы принадлежат новому оператору пассажирских перевозок "Транспорт Верхневолжья".
В официальной группе в соцсети оператор уточнил, что маршрут следования транспорта останется прежним и меняться не будет.
Напомним, что внедрение транспортной системы в Твери и Калининском районе началось 3 февраля, когда на линию вышли первые синие автобусы. Когда маршрутки и троллейбусы окончательно заменят автобусами, пока не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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