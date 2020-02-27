Новые автобусы вышли на маршрут №7 в Твери

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:00:43+03:00

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Утром, 27 февраля, в Твери новые автобусы поехали по маршруту №7 "улица Зелёная – микрорайон "Радужный".

Брендированные комфортные автобусы принадлежат новому оператору пассажирских перевозок "Транспорт Верхневолжья".

В официальной группе в соцсети оператор уточнил, что маршрут следования транспорта останется прежним и меняться не будет.

Напомним, что внедрение транспортной системы в Твери и Калининском районе началось 3 февраля, когда на линию вышли первые синие автобусы. Когда маршрутки и троллейбусы окончательно заменят автобусами, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU