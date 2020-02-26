В рамках транспортной реформы на маршрут в Твери выходит автобус №7

26 Февр. 2020 2020-02-26T21:46:39+03:00

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Завтра, 27 февраля, в Твери в рамках новой транспортной системы модернизации подвергнется маршрут №7. Привычные маршрутки заменят синими брендированными автобусами нового оператора пассажирских перевозок "Транспорт Верхневолжья". Об этом сам оператор сообщил вечером 26 февраля на своих страничках в соцсетях. Уточняется, что маршрут следования автобусов не изменится.

Напомним, реализация транспортной реформы, изначально запланированная к осуществлению в четыре этапа, претворяется в жизнь со сдвигом сроков. О конкретном дне, когда она будет завершена сейчас не сообщается.

На 27 февраля ранее также планировалась остановка троллейбусного сообщения в Твери. Троллейбусы планировали заменить автобусами №№ 21, 42, 43, 44 и 45. Когда они выйдут на линию, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU