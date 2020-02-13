2020-02-13T17:15:23+03:00
Общество

В соцсетях действуют как официальные, так и фейковые страницы «Транспорта Верхневолжья»

Возникают вопросы к достоверности информации, публикуемой в сети от имени транспортного оператора Тверской области
Виктория ТУШКОВА
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Если речь об интернете, то не всё, на чём написано "Транспорт Верхневолжья" им являетсяЕсли речь об интернете, то не всё, на чём написано "Транспорт Верхневолжья" им являетсяФото: Виктория ТУШКОВА
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Однажды утром, зайдя в ленту соцсети «Вконтакте», обнаруживаю новости от группы «Транспорт Верхневолжья» (vk.com/transportverhnevoljia), хотя подписки на данный паблик я не оформляла. В принципе, удивляться нечему: случается, что группы меняют название и контент. И это, очевидно, просто «переоделась» одна из групп, на которую у меня была подписка.

Для человека, не склонного копаться в мелочах, паблик мог показаться вполне официальным и действительно говорящим от имени транспортного оператора. Страница сразу развила бурную деятельность: призывала задавать вопросы о новой транспортной системе, оставлять жалобы, активно оповещала о новостях городского транспорта, публиковала «мемасики», организовала розыгрыш за лучшее фото в новом автобусе и даже принесла извинения за невыход 10 февраля на маршруты новых автобусов.

Одно лишь «но»: в паблике нет ни одной ссылки на контакты, а в описании указано «неофициальная группа». Тем не менее, там же, в информации о группе, давалась ссылка на вполне официальный сайт «Транспорта Верхневолжья» - tvercard.ru.

В общем, кручу-верчу, запутать хочу. Видя, что тверские пассажиры активно в группу вступают (на утро 13 февраля там было более 2100 подписчиков), ведут там жаркие дебаты, задают вопросы и ждут решения озвученных проблем, «КП»-Тверь» решила выяснить, а насколько информации, транслируемой данным пабликом, можно доверять?

На запрос, направленный в «Транспорт Верхневолжья», мы получили ответ, что официальные группы транспортного оператора следующие:

https://vk.com/tvercard («Транспорт Верхневолжья» - название то же, адрес другой, подписчиков утром 13 февраля — менее 400)

https://www.facebook.com/Tvercard/ (группа «Транспорт Верхневолжья» в «Фейсбуке»)

https://ok.ru/group/57206325117044 ( группа «Транспорт Верхневолжья» в «Однокласниках»)

https://www.instagram.com/tver.card/ (страница «Транспорт Верхневолжья» в «Инстаграме»)

Как видите, в данном перечне вышеуказанный паблик отсутствует. А значит, доверять появляющейся там информации на сто процентов, очевидно, не стоит. Равно как и ждать решения озвученных в данной группе проблем.

Курируется ли эта неофициальная группа «Транспортом Верхневолжья», непонятно. Транспортный оператор не ответил на наш вопрос о том, будет ли бороться с информированием населения неизвестными лицами, не имеющими отношения к деятельности компании. Но в тот же день, когда запрос от «КП»-Тверь» был отправлен в «Транспорт Верхневолжья», паблик изменил имя, став «Транспортом нашего Верхневолжья».

ИСТОЧНИК KP.RU

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