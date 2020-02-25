Зоозащитники навестили в приюте дворняжку Люси, которую выкинул с четвёртого этажа бывший хозяин

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:12:30+03:00

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История собачки по кличке Люси всколыхнула летом 2019 года всё Нелидово. О том, как несчастное животное скинул с четвёртого этажа собственный хозяин, стало известно даже в Твери. Информация распространялась стараниями добровольцев из зоозащитного объединения «Бездомные животные Нелидово», которые взяли пострадавшую собаку под опеку.

У Люси был сломан позвоночник. Зоозащитникам пришлось делать нелёгкий выбор: прекратить мучения совсем молодой ещё собаки или постараться спасти ей жизнь, зная, что ходить самостоятельно Люси никогда не сможет.

Принять решение помогли обычные люди. «Пусть бедняжка живёт!» - подобными сообщениями были завалены соцсети. На то, чтобы Люси прооперировали в московской клинике была собрана огромная сумма, более ста тысяч рублей.

После операции и реабилитации Люси требовался постоянный специализированный уход. И зоозащитникам удалось пристроить питомицу в благотворительный фонд, который занимается покалеченными животными. Там дворняжку научили ходить при помощи инвалидной коляски. Нелидовские зоозащитники уже навещали Люси в фонде и вот приехали к своей любимице снова.

- Собака, объединившая многих, Люси, живет обычной собачьей жизнью: радуется новому дню и новым игрушкам. С нетерпением бежит к выходу, как только ее поставят на коляску, - поделились они на своей страничке в соцсети.

Бегает Люси, кстати, весьма бодро. И, по наблюдению спасших её добровольцев, ведёт себя как обычная собака: играет с соплеменниками и переругивается с соседскими псами. А на днях даже умудрилась выбраться из коляски, чем всех очень удивила.

Люси в приюте благотворительного фонда. Фото: "Бездомные животные г. Нелидово".

ИСТОЧНИК KP.RU