Дворняжку Люси, сброшенную с балкона в Тверской области, взял под опеку Благотворительный фонд

СЕГОДНЯ 19:28 2019-07-03T19:28:15+03:00

Люси будет жить под опекой грамотных специалистов. Фото: "Бездомные животные г. Нелидово"

Там ей будет гарантирован профессиональный уход и ветеринарная помощь

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Люси, молодая собака, пострадавшая от рук человека, нашла свой приют в специализированном московском благотворительном фонде. Об этом сегодня сообщили зоозащитники из объединения "Бездомные животные г. Нелидово", которые взяли под опеку дворняжку после случившейся с ней трагедии.

Напомним, Люси, предположительно, сбросил с балкона 4-го этажа её хозяин. Собака получила перелом позвоночника. Благодаря нелидовским зоозащитникам и другим людям, которые собрали для Люси большую сумму денег, дворняжку прооперировали в московской клинике. Она будет жить, но ходить уже не сможет, и поэтому ей требуется специализированный уход.

Фонд, согласившийся принять Люси, занимается профессиональной помощью животным, попавшим в трудную ситуацию и их пристройством.

- Это самый лучший вариант для дальнейшего восстановления Люси. В фонде круглосуточный уход опытных людей и медицинская помощь. Пусть в жизни Люси теперь будут только добрые и ответственные люди! - написали зоозащитники в своём паблике.

ИСТОЧНИК KP.RU