Дворняжку Люси, сброшенную с балкона в Тверской области, взял под опеку Благотворительный фонд
Люси, молодая собака, пострадавшая от рук человека, нашла свой приют в специализированном московском благотворительном фонде. Об этом сегодня сообщили зоозащитники из объединения "Бездомные животные г. Нелидово", которые взяли под опеку дворняжку после случившейся с ней трагедии.
Напомним, Люси, предположительно, сбросил с балкона 4-го этажа её хозяин. Собака получила перелом позвоночника. Благодаря нелидовским зоозащитникам и другим людям, которые собрали для Люси большую сумму денег, дворняжку прооперировали в московской клинике. Она будет жить, но ходить уже не сможет, и поэтому ей требуется специализированный уход.
Фонд, согласившийся принять Люси, занимается профессиональной помощью животным, попавшим в трудную ситуацию и их пристройством.
- Это самый лучший вариант для дальнейшего восстановления Люси. В фонде круглосуточный уход опытных людей и медицинская помощь. Пусть в жизни Люси теперь будут только добрые и ответственные люди! - написали зоозащитники в своём паблике.
ИСТОЧНИК KP.RU