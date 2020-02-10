2020-02-10T18:17:02+03:00
Общество

Создана рабочая группа по воспросам транспортной реформы Твери и Калининского района

Она уже приняла ряд решений
Виктория ТУШКОВА
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Рабочая группа обещает проанализировать и принять к разработке некоторые пожелания тверских пассажиров.Рабочая группа обещает проанализировать и принять к разработке некоторые пожелания тверских пассажиров.Фото: Виктория ТУШКОВА
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В Тверской области создана рабочая группа по анализу обращений граждан относительно начала внедрения новой модели пассажирских перевозок. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщил региональный Минтранс.

В рабочую группу вошли представители министерства,государственного казённого учреждения «Организатор перевозок» (оно выступает заказчиком перевозок), а также компании-оператора «Транспорт Верхневолжья».

По информации Минтранса, рабочая группа уже приняла ряд решений. В частности, проанализировать и принять к разработке некоторые пожелания тверских пассажиров. Так, изменена трасса следования маршрута №55, которая вызвала вопросы у пассажиров, она уже восстановлена. На маршрут введено ещё 4 автобуса для сокращения интервалов движения.

Рассматривается вопрос корректировки расписания на других маршрутах и проблема информирования пассажиров по способам оплаты проезда.

По вопросам транспортной реформы можно звонить на горячую линию: 8-800-350-00-99. Правда, как показывает практика, дозвониться на неё можно не всегда. Тем не менее, в региональном Минтрансе обещают фиксировать и учитывать в дальнейшей работе все пожелания звонивших. За неделю работы компания-оператор получила порядка 7000 сообщений.

Напомним, сегодня, 10 февраля, планировалось внедрение в жизнь второго этапа реформирования системы пассажирских перевозок Твери и Калининского района. Ожнако старт этапа отложили. Как сообщил "Транспорт Верхневолжья", обещанное обновление шестнадцати маршрутов состоится в течение недели

ИСТОЧНИК KP.RU

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