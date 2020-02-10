"Транспорт Верхневольжя" извинился за то, что новые автобусы не вышли на линию в Твери
Новый оператор системы пассажирских перевозок Тверской области "Транспорт Верхневолжья" на своей неофициальной странице в соцсети сегодня извинился за невыход новых автобусов на линию. "Сегодня замены маршрутов не будет", - гласит сообщение, опубликованное утром 10 февраля. "По определённым причинам 16 новых маршрутов сегодня не выйдут на линию. Приносим извинения за доставленные неудобства".
Сообщается, что автобусы выпустят на маршруты в течение недели. Сейчас там продолжают работать частные маршрутки.
Напомним, старт транспортной реформе Твери и Калининского района, в рамках которой обновляются маршруты, был дан 3 февраля. В этот день на 39 маршрутов выпустили 115 новых автобусов. В понедельник, 10 февраля, должны были обновиться ещё 16 маршрутов: №№ 2, 6, 12, 14, 35, 51, 52, 106, 125, 125р, 177, 205, 208, 211, 223, 227. На них должны были выпустить 143 автобуса. Реализация следующих этапов планировалась на 17 и 27 февраля.
Карту всех маршрутов будущей новой транспортной системы Твери с основными пересадочными пунктами можно изучить по этой ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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