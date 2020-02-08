2020-02-08T11:29:32+03:00
Общество

Троллейбус опять сломался у Южного моста в Твери

Это второе подобное происшествие чуть более, чем за сутки
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Троллейбусы сломались на подъёме на Юный мост. Фото: Татьяна Берлинова / vk.com/podslyshano_y_voditelei69Троллейбусы сломались на подъёме на Юный мост. Фото: Татьяна Берлинова / vk.com/podslyshano_y_voditelei69
Изменить размер текста:

Два троллейбуса сегодня, 8 февраля, встали на подъёме на Южный мост (Октябрьский путепровод) со стороны Волоколамского проспекта. Фотографии произошедшего были сделаны очевидцами в 8:45 утра и опубликованы на страничке ВК "Подслушано у водителей. Тверь" Сообщалось, что пассажиры идут пешком. Отметим, температура воздуха с утра была довольно низкая для нынешней зимы. Минувшей ночью в городе было -18.

В комментариях под фото тверские автомобилисты также передавали, что с утра в Южном не работали светофоры.

Это уже второе подобное происшествие чуть более, чем за сутки. Вчера утром Октябрьский и Волоколамский проспекты встали в пробке из-за сломавшегося на Южном мосту троллейбуса №3.

Напомним,троллейбусное движение в Твери закроют 27 февраля. Реализация транспортной реформы Твери и Калининского района, которая завершится к этому дню, предполагает, что основным (и пока единственным) общественным транспортом в областной столице станет автобус. Но пока по некоторым маршрутам города без пересадок можно добраться только на троллейбусе.

Троллейбусы сломались на подъёме на Юный мост. Фото: Татьяна Берлинова / vk.com/podslyshano_y_voditelei69

Троллейбусы сломались на подъёме на Юный мост. Фото: Татьяна Берлинова / vk.com/podslyshano_y_voditelei69

Троллейбусы сломались на подъёме на Юный мост. Фото: Татьяна Берлинова / vk.com/podslyshano_y_voditelei69

Троллейбусы сломались на подъёме на Юный мост. Фото: Татьяна Берлинова / vk.com/podslyshano_y_voditelei69

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общественный транспорт Твери»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украденный в Твери велосипед стоимостью пятнадцать тысяч рублей вернулся к владельцу
Троллейбус опять сломался у Южного моста в Твери
Лекцию "Любовь как искусство" прочтут в День влюблённых в Твери
Акция в память о дне начала вывода советских войск из Афганистана состоится в Твери
Операция "Снегоход" в Тверской области: проверено более пятисот единиц техники
В Твери пройдет большой юбилейный концерт хора "Аллилуйя"
Новую книгу о жизни и быте царской семьи в Твери презентуют в библиотеке имени Горького
В следственном комитете Тверской области проконсультировали горожан по вопросам невыплаты зарплаты
На берегу Селигера может появиться оздоровительный туркомплекс
В Твери продолжается ремонт дома на бульваре Гусева, пострадавшего от взрыва газа
"Динамо" Тверь уступило в Ташкенте команде "Хумо"
В Тверской области суд запретил сайты, обучающие делать зажигательные смеси
Почти пять тысяч семей Тверской области израсходовали средства маткапитала не дожидаясь трёхлетия ребёнка
В Твери коммунальщики продолжают устранять последствия снегопада
В Твери появится «умное» освещение
Льготу на проезд в новой транспортно системе Твери уже оформили 10,5 тысяч человек
Госавтоинспекторы проверили как жители Твери перевозят детей в автомобилях
Жители Твери подглядывают за новыми автобусами, даже когда те отдыхают
В Твери юрилическая фирма обманула пенсионера
В Тверской области обустроят охранную зону газопровода рядом с Ржевским мемориалом
Заросшие борщевиком поля в Тверской области превратили в свалку бытовых отходов
Спортсменка из Тверской области стала третьей на соревнованиях за "Кубок Снежной Королевы"
Жительницу Тверской области оштрафовали за оскорбление работника почты
В Тверской области мужчина угнал автомобиль сожительницы
Из горящей квартиры на бульваре Гусева в Твери пожарные спасли мужчину
В Тверской области фирма скрывала деньги, чтобы не платить налоги
В Твери пройдет Рейд памяти по маршруту танка Т-34 старшего сержанта Степана Горобца
Руководитель отдела продаж автосалона в Твери присвоил деньги от продажи подержанных машин