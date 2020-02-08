Троллейбус опять сломался у Южного моста в Твери

8 Февр. 2020 2020-02-08T11:29:32+03:00

Это второе подобное происшествие чуть более, чем за сутки

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Два троллейбуса сегодня, 8 февраля, встали на подъёме на Южный мост (Октябрьский путепровод) со стороны Волоколамского проспекта. Фотографии произошедшего были сделаны очевидцами в 8:45 утра и опубликованы на страничке ВК "Подслушано у водителей. Тверь" Сообщалось, что пассажиры идут пешком. Отметим, температура воздуха с утра была довольно низкая для нынешней зимы. Минувшей ночью в городе было -18.

В комментариях под фото тверские автомобилисты также передавали, что с утра в Южном не работали светофоры.

Это уже второе подобное происшествие чуть более, чем за сутки. Вчера утром Октябрьский и Волоколамский проспекты встали в пробке из-за сломавшегося на Южном мосту троллейбуса №3.

Напомним,троллейбусное движение в Твери закроют 27 февраля. Реализация транспортной реформы Твери и Калининского района, которая завершится к этому дню, предполагает, что основным (и пока единственным) общественным транспортом в областной столице станет автобус. Но пока по некоторым маршрутам города без пересадок можно добраться только на троллейбусе.

Троллейбусы сломались на подъёме на Юный мост. Фото: Татьяна Берлинова / vk.com/podslyshano_y_voditelei69

Троллейбусы сломались на подъёме на Юный мост. Фото: Татьяна Берлинова / vk.com/podslyshano_y_voditelei69

ИСТОЧНИК KP.RU