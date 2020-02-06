В выходные в Твери похолодает до 18 градусов мороза

С каким азартом похватали жители Твери санки и надувные ватрушки! Возможность скатиться с горки по свежему снегу выпадает нынче не часто. Так что в выходные пользуйтесь случаем: надолго зима не задержится.

- В ночь на субботу столбик термометра опустится до 18 градусов мороза! - удивила нас доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Атмосферное давление подрастёт до 753 миллиметров ртутного столба. Субботний день будет облачным с прояснениями. Снежок, если и пройдёт, то местами и не сильно. Но температура вновь полезет вверх. Воскресным днём ожидается уже +1.

Воскресенье в целом будет тоже ничего. Осадков совсем чуть-чуть, правда, немного усилится ветер. В ночь на понедельник ещё сохранится морозец, -4. Но в начале рабочей недели мы опять оказываемся в плюсе: ночами 0... +1, днём +1... +3 градуса.

Атмосферное давление с воскресенья падает, и довольно резко. Ко вторнику оно снизится до 724 мм рт. ст. Берегите здоровье и витаминизируйтесь: в магазинах полно спелой хурмы!