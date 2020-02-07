2020-02-07T18:07:52+03:00
Общество

Льготу на проезд в новой транспортно системе Твери уже оформили 10,5 тысяч человек

Льготный проезд по новой карте начнёт действовать с марта
Виктория ТУШКОВА
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Новая льготная карта начнёт действовать с марта 2020 года, а пока льготники ездят по ЕСПБ.Новая льготная карта начнёт действовать с марта 2020 года, а пока льготники ездят по ЕСПБ.Фото: Виктория ТУШКОВА
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В феврале льготники Твери и Калининского района ещё ездят по ЕСПБ. Но уже более 10,5 тысяч жителей Твери и Калининского района зарегистрировались в системе учёта поездок для льготного проезда в новой транспортной системе. Цифру обнародовало региональное правительство.

Соцкарту (на базе банковской карты системы "Мир") можно получить в любом офисе "Сбербанка", куда необходимо прийти с паспортом. Потом карту нужно будет зарегистрировать. Жители Твери могут это сделать в Центре социальной поддержки населения (Тверь, ул. Склизкова, д.48), а жители Калининского района по адресу: Тверь, наб. р. Лазури, д.3. Регистрацию карты также проводят в МФЦ. С собой возьмите саму карту, паспорт и СНИЛС.

Тем, у кого уже есть бесконтактная карта "МИР", льготную карту могут зарегистрировать прямо на неё, то есть этап с походом в "Сбербанк" можно пропустить.

Оплата льготного проезда по карте производится ежемесячно, в месяц, предшествующий тому, в котором вы планируете ездить по льготе. То есть для оплаты проезда на март, деньги необходимо перечислить в феврале. Стоимость льготного поезда не изменилась - 302 рубля в месяц.

Подробнее о льготном проезде читайте здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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