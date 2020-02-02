Заживем по-новому: 3 февраля по Твери будут курсировать 115 синих автобусов

2 Февр. 2020 2020-02-02T09:20:30+03:00

Вот такие автобусы. Фото: пресс-служба ПТО

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3 февраля в Твери заработает новая модель пассажирских перевозок.

115 автобусов выйдут на рейсы по следующим маршрутам: 1, 15, 31, 33, 33к, 41, 55, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 233.

На остальных маршрутах на первом этапе будет действовать старая модель пассажирских перевозок, поясняют в пресс-службе правительства региона.

С 10 февраля будет введено еще 16 маршрутов и 143 автобуса, с 17 февраля добавится 17 маршрутов, на рейсы выйдет 196 единиц транспорта, с 27 13 маршрутов и 117 автобусов. Автобусы будут курсировать с пяти утра до полуночи.

Интервалы движения составят в среднем 4 минуты. Новые автобусы экологичны и оформлены в едином стиле.

На первом этапе в них будут работать 60 контролеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU