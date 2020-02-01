2020-02-01T15:34:51+03:00
Общество

Для Твери разработают проект новых остановочных павильонов

Их могут начать устанавливать в мае
Александр ЖМУЛИН
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Установленные в последние годы павильоны критикуют многие жители. Фото: администрация ТвериУстановленные в последние годы павильоны критикуют многие жители. Фото: администрация ТвериФото: другой источник.
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В столице Верхневолжья есть проблема с остановочными павильонами. Их либо нет вовсе, либо они не выдерживают критики (слишком малы и плохо защищают от осадков и ветра). Однако, похоже, скоро этот актуальный для города вопрос всё же начнут решать.

Вчера во время посещения губернатором Игорем Руденей автопарка Верхневолжского АТП корреспондент «КП»-Тверь» воспользовался случаем и спросил про судьбу остановок в Твери у главы региона.

- Дано поручение по разработке проекта новых остановок, - ответил Игорь Руденя. - Он будет обязательно вынесен на обсуждение общественности города.

Губернатор также сказал, что запланировано начать установку новых остановочных павильонов в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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