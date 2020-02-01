Для Твери разработают проект новых остановочных павильонов
В столице Верхневолжья есть проблема с остановочными павильонами. Их либо нет вовсе, либо они не выдерживают критики (слишком малы и плохо защищают от осадков и ветра). Однако, похоже, скоро этот актуальный для города вопрос всё же начнут решать.
Вчера во время посещения губернатором Игорем Руденей автопарка Верхневолжского АТП корреспондент «КП»-Тверь» воспользовался случаем и спросил про судьбу остановок в Твери у главы региона.
- Дано поручение по разработке проекта новых остановок, - ответил Игорь Руденя. - Он будет обязательно вынесен на обсуждение общественности города.
Губернатор также сказал, что запланировано начать установку новых остановочных павильонов в мае.
ИСТОЧНИК KP.RU