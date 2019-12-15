В честь 78-ой годовщины освобождения Калинина в Твери прогремит салют

СЕГОДНЯ 17:59 2019-12-15T17:59:23+03:00

Изменить размер текста: A A

16 декабря Тверь традиционно вспоминает подвиг солдат и командиров, освободивших Калинин (Тверь) в этот день в 1941 году.

В отличие от нынешней погоды, тогда был мороз и много снега...

Мероприятия начнутся в 8:00 с панихид в храмах. С 10:00 начнётся возложение цветов на братских могилах. Самое крупное воинское кладбище в Твери — это Смоленское захоронение на набережной Лазури.

В полдень у обелиска Победы пройдёт митинг. Торжественное прохождение войск тверского гарнизона не анонсировано.

В 18:45, опять же у обелиска Победы, будут зажжены свечи памяти. А в 19:00 рядом там же начнётся праздничный фейерверк.

Кстати, он будет хорошо виден как с площади Победы, так и с городского пляжа.

Не обойдётся в этот день и без перекрытий улиц.

С 10:00 и до полудня не пытайтесь проехать по Советской от Мечети и до обелиска.

Будут перекрытия и вечером. И не паркуйтесь в местах мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU