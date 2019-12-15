В честь 78-ой годовщины освобождения Калинина в Твери прогремит салют
16 декабря Тверь традиционно вспоминает подвиг солдат и командиров, освободивших Калинин (Тверь) в этот день в 1941 году.
В отличие от нынешней погоды, тогда был мороз и много снега...
Мероприятия начнутся в 8:00 с панихид в храмах. С 10:00 начнётся возложение цветов на братских могилах. Самое крупное воинское кладбище в Твери — это Смоленское захоронение на набережной Лазури.
В полдень у обелиска Победы пройдёт митинг. Торжественное прохождение войск тверского гарнизона не анонсировано.
В 18:45, опять же у обелиска Победы, будут зажжены свечи памяти. А в 19:00 рядом там же начнётся праздничный фейерверк.
Кстати, он будет хорошо виден как с площади Победы, так и с городского пляжа.
Не обойдётся в этот день и без перекрытий улиц.
С 10:00 и до полудня не пытайтесь проехать по Советской от Мечети и до обелиска.
Будут перекрытия и вечером. И не паркуйтесь в местах мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU