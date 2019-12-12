2019-12-12T16:49:49+03:00
Общество

На День освобождения Калинина в Твери перекроют несколько улиц

Временно изменится схема движения общественного транспорта
Ольга ТРОФИМОВА
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На нескольких улицах в Твери ограничат движение и парковкуНа нескольких улицах в Твери ограничат движение и парковкуФото: Виктор Буздин
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16 декабря в связи с проведением памятных мероприятий, посвящённых 78-й годовщине освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков, на нескольких улицах в центре Твери ограничат движение и парковку транспорта.

Так, с 5:00 утра до окончания мероприятий будет запрещена парковка всех видов транспорта:

- на улице Советской (на участке от Тверского проспекта до Смоленского переулка);

- на Краснофлотской набережной (на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Ефимова);

- на набережной реки Тьмаки (на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля);

- на улице Софьи Перовской (у Обелиска Победы, на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку, в створе улицы Советской).

Движение всех видов транспорта будет временно прекращено:

- с 10:00 до 11:30 по улице Советской (на участке от Тверского проспекта до Смоленского переулка);

- с 11:00 до 13:00 и с 18:30 до 20:00 по Краснофлотской набережной (на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Ефимова), по набережной реки Тьмаки (на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля), по улице Софьи Перовской (у Обелиска Победы, на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку, в створе улицы Советской).

Объезд данных участков будет производиться в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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