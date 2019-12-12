День освобождения Калинина Тверь отметит праздничным салютом

16 декабря - День освобождения Калинина. В 1941 году, 78 лет назад, город был очищен от немецко-фашистских оккупантов. В связи с этим событием в Твери пройдут памятные и торжественные мероприятия.

Некоторые из них начнутся чуть ранее.

15 декабря

В преддверии праздника в ДК «Литвинки» состоится Свято-Княжеский фестиваль искусств памяти Александра Александрова. В этом году он посвящен знаменитому русскому и советскому композитору, создателю легендарного Ансамбля песни и пляски Российской армии Александру Александрову (1883-1946).

Мероприятие пройдет в рамках нескольких дат - освобождения Калинина, 75-летия создания гимна России и грядущего 75-летия Великой Победы. Организаторы - храм св. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Твери и отдел культуры Тверской епархии.

Жизнь Александра Александрова прошла в двух эпохах – русско-императорской и большевистко-советской, в каждой из которых он смог реализовать себя в качестве неординарного композитора.

Александров известен всем как автор гимна СССР (впоследствии гимна России), как автор знаменитой песни «Священная война», однако он был и талантливым духовным композитором, создателем церковных литургических песнопений, регентом Тверского Спасо-Преображенского собора в бытность его жизни и работы в Твери в 1906-1918 гг. и регентом храма Христа Спасителя в Москве. На фестивале выступят творческие коллективы и солисты, которые отразят все грани таланта великого композитора, представив зрителям как духовные, так и известные светские произведения Александра Александрова.

Начало в 14:00.

Проезд из города на маршрутных автобусах №№ 51 и 205.

Вход свободный.

16 декабря

В сам памятный день все мероприятия начнутся в 8:00 утра с панихиды в храмах по воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В 10:00 на воинских захоронениях города пройдут церемонии возложения цветов.

В 10:30 цветы возложат к братской могиле на пл. Ленина, в 11:00 - к стеле «Тверь - город воинской славы».

В 12:00 на площади у Обелиска Победы начнется торжественный митинг и возложение цветов.

В 14:30 в ДК «Химволокно» на пл. Гагарина, 1 состоится торжественное городское праздничное мероприятие «Пусть мерой чести будет Калинин».

В 18:45 у Обелиска Победы жители города в память о погибших в годы Великой Отечественной войны зажгут «Свечи памяти».

Завершится день праздничным фейерверком у Обелиска Победы в 19:00.

Также по случаю праздника в городе пройдут спортивные мероприятия, тематические выставки и встречи, уроки мужества, смотры-конкурсы патриотической песни, концерты и кинопоказы военных фильмов в районных клубах культуры, молодежных центрах и библиотеках.

Одно из них пройдет впервые.

В новом зале ожидания железнодорожного вокзала Тверская ассоциация туризма и Федеральный проект «Историческая память» организуют для жителей города праздничный концерт. В программе примут участие оркестр Военно-космической академии им. Жукова, лауреат всероссийских и международных фестивалей и конкурсов Наталья Лукьянова, тверская рок-певица Янжима Нижегородова, ансамбль «Казачья душа», спортивно-танцевальный клуб «Овация».

Начало в 18:00.

Вход для всех свободный.