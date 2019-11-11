2019-11-11T15:39:23+03:00
Общество

В Тверской области продолжают ремонтировать дороги, пострадавшие от большой воды

Восстановлено движение на участке автодороги Шарицы-Раменье
Ольга ТРОФИМОВА
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Работы по восстановлению поврежденных участков продолжаются Фото: пресс-служба правительства Тверской областиРаботы по восстановлению поврежденных участков продолжаются Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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В Весьегонском муниципальном округе восстановлено движение на участке автодороги Шарицы-Раменье, который был подтоплен во время проливных дождей 4-6 ноября. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

Устранение последствий ливней на дорогах Тверской области продолжается и находится на личном контроле губернатора Игоря Рудени.

Часть объектов восстановлена. На некоторых еще ведутся работы. До сих пор не восстановлен участок дороги "М-10 - Гирино" в Вышневолоцком районе. Там ведется устройство песчаного основания для установки спиралевидной гофрированной трубы. Также дорожники сделали временное русло для протока воды, разобрали три плотины бобров выше по течению.

На объекте ограничено движение транспортных средств, установлены предупреждающие дорожные знаки и бетонные блоки, организовано круглосуточное дежурство обслуживающей дорожно-эксплуатационной организации.

Также, решается вопрос ремонта моста через реку Кесьма на автодороге Петровское – Пронино. Объезд организован по автодороге Большое Фоминское - Романцево – Пронино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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