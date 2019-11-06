2019-11-06T19:28:44+03:00
Происшествия

В районе деревни Деревково под Вышним Волочком в Тверской области вместо дороги появилась подземная река

И образовалась огромная яма
Ольга ТРОФИМОВА
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Под Вышним Волочком посередине дороги образовалась река Фото: vk.com/"ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК"/Алексей ИвановПод Вышним Волочком посередине дороги образовалась река Фото: vk.com/"ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК"/Алексей Иванов
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Под Вышним Волочком по дороге в деревню Деревково обвалился асфальт, образовав подземную реку. Дороги нет совсем - часть асфальтового покрытия смыло потоком воды. Фотографиями с места ЧП поделились местные жители в группе "Вышний Волочек" в соцсети вечером, 6 ноября.

- Чёрное на фото - это прорыв. В глубину примерно метров 5, в ширину 6-7 метров, - пишут очевидцы и сообщают, что на место провала уже приехали спецслужбы и представители дорфонда.

Провал достигает в глубину около пяти метров Фото: vk.com/"ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК"/Алексей Иванов

Провал достигает в глубину около пяти метров Фото: vk.com/"ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК"/Алексей Иванов

Провал достигает в глубину около пяти метров Фото: vk.com/"ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК"/Алексей Иванов

Провал достигает в глубину около пяти метров Фото: vk.com/"ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК"/Алексей Иванов

И этот случай в регионе не единственный. Из-за непрекращающихся дождей смыло дороги в Лихославльском районе, Вышневолоцком городском округе.

Как сообщает Дирекция Территориального Дорожного фонда, подтоплены оказались участки и трех автомобильных дорог в Весьегонском районе: Иваново - Суково - Дюдиково, Петровское - Пронино и Сандово - Любегощи - "Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна". Там река Молога вышла из берегов. Также размыло участки автодорог Мялицино - Данильцево и Удомля - Котлован - Липно в Кашинском и Удомельском городских округах.

На всех участках идут восстановительные работы.

Жителей просят сообщать о возможных затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения по телефонам диспетчерской службы Дорожного фонда: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

ИСТОЧНИК KP.RU

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