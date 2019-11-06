Осеннее половодье в Тверской области: вода затапливает подвалы домов и разрушает дороги

Для области, на территории которой находится более восьмисот рек, подтопления - дело привычное. Но это весной, в половодье. Однако в этом году большая вода подпортила нам жизнь поздней осенью, в ноябре. Виной тому — погодные аномалии. За минувший октябрь на наши головы вылилось 130% от месячной нормы осадков. И, судя по тому, как начался ноябрь, стихия решила не останавливаться на достигнутом.

В первых числах месяца из-за обильных осадков затопило некоторые улицы, частные подворья и подвалы домов в Вышнем Волочке. Местные жители, делясь эмоциями в социальных сетях, называли происходящее не иначе как потопом.

Вышний Волочёк, улица Мичурина. Фото: #ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК, vk.com/v.volochek

Затем вода размыла автодорогу Толмачи — Ломовое на границе Лихославльского и Спировского районов. Часть дороги оказалась просто уничтоженной, путь автомобилистам преградил внушительный котлован. Та же судьба постигла ещё одну дорогу - Вышний Волочёк - Бежецк - Сонково - Ящины - Пуйга в Вышневолоцком городском округе.

В настоящее время дорожные службы занимаются восстановлением пострадавших дорог. По сообщению дирекции территориального Дорожного фонда Тверской области, аварийные участки огорожены и рабочие уже трудятся на месте.

О ситуации с подтоплениями в Вышнем Волочке официальную информацию получить не удалось: ответственные чиновники вышневолоцкой администрации оказались на выездах, за несколько часов дозвониться до них так и не получилось. А специалисты местной аварийной службы сообщили, что заняты на селекторных совещаниях, следующих одно за другим, поэтому прокомментировать ситуацию также не смогли.

Информацию пришлось собирать по крупицам. Из публикаций местных жителей в соцсетях известно, что в Вышнем Волочке серьёзно затопило улицу Мичурина, в воде стоят частные дома. Немногим лучше ситуация на Лермонтовском переулке и улице Войкова, а также в посёлке Солнечный под Вышним Волочком. Жители сообщают о воде в подвалах домов и о неработающих ливнёвках.

Посёлок Солнечный. Фото: vk.com/v.volochek

Местный житель Влас Брызгалов сообщил «КП»-Тверь», что вода стояла и на улице Рабочей.

-Также знаю, что подтопило Железняк (деревня на реке Цне, на западе Вышневолоцкого водохранилища — Ред.), - добавил Влас Брызгалов. - Здорово поднялся уровень воды в Удомельском районе, на глаз он сейчас выше, чем был весной, в половодье.

«КП»-Тверь» также отправила запрос в государственное учреждение, занимающееся водным хозяйством, в том числе и на территории Тверской области, — ФГБУ «Канал имени Москвы». Эта организация, среди прочего, осуществляет и регулирование уровня воды при помощи накопления или сработки (сброса) воды в водохранилищах.

Увы, оперативно, без запроса, обрисовать нам картину внезапного осеннего половодья в Тверской области в ведомстве отказались. Но пообещали, что рассмотрят запрос и вышлют информацию в кратчайшие сроки.

Пока остаётся только добавить, что синоптики существенного улучшения погоды нам не обещают. На ближайшую неделю метеосайты пророчат нам дожди и мокрый снег, лишь с короткими, не более дня, передышками. Так что, спасайте заготовки, если храните их в подполе на даче, пока они не уплыли.

НА ЗАМЕТКУ

Варианты объезда размытых дорог предложила дирекция территориального Дорожного фонда Тверской области. Объехать аварийные участки автодорог Толмачи - Ломовое и Вышний Волочёк - Бежецк - Сонково - Ящины - Пуйга можно по федеральной трассе М10 "Москва - Санкт-Петербург" и автодороге Пашино - Серебряники - Алексеевское.

Но это если очень уж надо, так, например, с левого берега на правый ручья Исачихинского, который и размыл дорогу Толмачи-Ломовое-Козлово, придётся преодолеть путь в 200 км!, вместо 20 метров размытого участка.