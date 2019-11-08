В Тверской области отремонтировали дорогу Толмачи-Ломовое

СЕГОДНЯ 11:07 2019-11-08T11:07:33+03:00

Разрушенная водой дорога на Толмачи. Фото: vk.com/"Подслушано у водителей.Тверь"/Ирина Горохова

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В Тверской области завершены работы на разрушенном участке автодороги Толмачи - Ломовое на границе Лихославльского и Спировского районов. 7 ноября на дороге возобновлено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Всего на поврежденных объектах работает 43 единицы дорожной техники, задействовано 47 специалистов. Для засыпки промоин уже использовано более 750 кубических метров инертных материалов (песчано-гравийная смесь, щебень).

Работы на размытых участках продолжаются. В настоящее время на автодороге «Москва - Санкт-Петербург» - Гирино в Вышневолоцком городском округе Тверской области ограничено движение транспортных средств, установлены предупреждающие дорожные знаки и бетонные блоки. Там ведется обустройство строительной площадки.

Работы ведутся также на подтопленных участках автомобильных дорог Петровское - Пронино, Сандово - Любегощи - «Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна», Шарицы - Раменье в Весьегонском муниципальном округе.

Уже восстановлен проезд по автодорогам Иваново - Суково – Дюдиково в Весьегонском муниципальном округе, Мялицино - Данильцево, Удомля - Котлован – Липно, «Вышний Волочек - Бежецк - Сонково» - Ящины - Пуйга в Кашинском, Удомельском, Вышневолоцком городских округах.

Устранение последствий ливней на дорогах Тверской области находится на личном контроле губернатора Игоря Рудени. Для мониторинга ситуации в регионе создан оперативный штаб.

Тем временем синоптики прогнозируют, что дожди не спешат покидать в регион. В ближайшие дни нас ждет сырость и аномальное тепло. В Тверской области объявлено паводковое положение.

ИСТОЧНИК KP.RU