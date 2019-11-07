Ноябрь решил подкинуть Твери дождей

Ветер гонит прочь холодный скандинавский антициклон, и в выходные Тверь вновь окажется во власти согретых Гольфстримом, тёплых и влажных воздушных масс.

- Температура растёт: в субботу днём +4, а в воскресенье +12! - сообщила «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - В субботу будет дождь, возможно, с мокрым снегом. В воскресенье осадков поменьше, но также пасмурно.

В начале следующей недели тоже сыро и слякотно. В понедельник +10, во вторник чуть-чуть прохладнее. К понедельнику до 7 метров в секунду усилится ветер. Учитывая влажность и небольшие осадки, погода приятной не будет.

Вишенкой на этом торте - скачки атмосферного давления. За полтора дня оно подпрыгнет на 20 пунктов и в субботу составит 758 мм рт. ст., но в этот же день начнёт падать. В начале недели опустится до 746 миллиметров.

Зима ещё не близко, а сырость, как известно, - предвестник простуды. Заваривайте чай с имбирём, держите ноги в тепле и старайтесь высыпаться - для иммунитета это подарок.

А ещё учёные советуют для поддержки иммунитета восполнять нехватку витамина D. Лакомитесь печенью трески и жирной рыбкой, не игнорируйте куриные яйца и молочные продукты. Тогда с этим витамином у вас будет порядок.