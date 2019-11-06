2019-11-06T21:18:59+03:00
Общество

Канал имени Москвы объявил паводковое положение на подконтрольных ему объектах в Тверской области

За три дня в регионе выпала месячная норма осадков
Виктория ТУШКОВА
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Отметка уровня воды Вышневолоцкого водохранилища выросла на 9 см за сутки.Отметка уровня воды Вышневолоцкого водохранилища выросла на 9 см за сутки.Фото: Владимир ЗЕНКОВ
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В Тверской области введено паводковое положение на объектах гидротехнических сооружений. Из-за аномального количества осадков, выпавших в начале ноября, размываются дороги и подтапливаются населённые пункты. По данным дирекции Дорожного фонда Тверской области, к вечеру 6 ноября было известно о пяти разрушенных водой дорогах: в Лихославльском районе, Вышневолоцком городском округе, а также в Весьегонском районе, где размыло сразу три дороги. Чуть позже стало известно о ещё одной рухнувшей дороге под Вышним Волочком, часть которой буквально ушла под землю. Подтапливает и сам Вышний Волочёк, где вода на некоторых улицах проникает в подвалы жилых домов.

Чтобы узнать масштабы проблемы и получить прогнозы, "КП"-Тверь" обратилась в государственное учреждение, занимающееся водным хозяйством нашей страны (в том числе и Тверской области) - ФГБУ «Канал имени Москвы». Специалисты дали нам ответ, из которого следует, что уровень воды в регионе действительно существенно повысился, причём буквально за сутки.

- Сегодня, 6 ноября 2019 года, паводковое положение было введено в Тверском районе гидротехнических сооружений (это филиал ФГБУ «Канал имени Москвы» - Ред.), где за последние трое суток выпала месячная норма осадков, - ответили нам в ведомстве.

По данным диспетчерской службы Канала имени Москвы, за минувшие сутки (к 08:00 по московскому времени) отметка уровня воды Вышневолоцкого водохранилища выросла на 9 см, оставив запас до максимально возможного значения – 1,35 м.

Подъём уровня воды на Березайском водохранилище составил 16 см, на Мстинском водохранилище – 11 см, на Шлинском водохранилище – 15 см, на Вельевском водохранилище – 14 см. Большая часть осадков выпала на водосборной площади, примыкающей к данным водохранилищам со стороны Новгородской области.

Оперативным регулированием режимов работы гидроузлов сейчас занимаются специалисты Тверского района гидротехнических сооружений. Чтобы понизить уровень воды идёт сброс через все сооружения Вышневолоцкого водохранилища и Вышневолоцкой водной системы, через Березайскую и Кемецкую плотины.

В пресс-службе Канала имени Москвы также отмечают, что работа ведётся в штатном режиме. На местах действует паводковая комиссия с участием представителей районных администраций и главного управления МЧС по Тверской области. Задача комиссии - в круглосуточном режиме контролировать ситуацию и вести мониторинг повышения уровня воды для того, чтобы не допустить подтопления населённых пунктов.

Специалисты также сообщили "КП"-Тверь", что подобные паводки – явление редкое в ноябре, обильные осадки, как правило, выпадают гораздо раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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