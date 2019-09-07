Опубликовано видео квартирника в доме Михаила Круга в Твери

СЕГОДНЯ 10:28 2019-09-07T10:40:32+03:00

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Фестиваль памяти известного тверского шансонье Михаила Круга, прошёл в Твери с 4 по 6 июля. Событие это, став для Твери традиционным, официальными СМИ не освещалось, но собрало немало поклонников жанра на гала-концерте в городском саду.

Но даже поклонники не знают, что после концерта все участники фестиваля поехали в коттедж Михаила Круга, где сейчас проживает сестра музыканта Ольга Медведева с семьёй.

А затем, в построенном рядом доме мамы Круга Зои Петровны Воробьёвой, которая скончалась 9 января прошлого года, состоялся прощальный ужин, переросший в импровизированный квартирник. Видео об этом и опубликовано в сети.

Напомним, Круг умер 1 июля 2002 года от ранения, полученного в своём доме. Тогда двое неизвестных проникли в его коттедж и стреляли в шансонье.

Долгое время подробности убийства были неизвестны, но затем осуждённый на пожизненное заключение участник банды «Тверские волки» Александр Осипов рассказал детали убийства и назвал имя одного из стрелков. Это был убитый им Дмитрий Веселов.

Имя второго киллера он не назвал. Было подозрение, что это ещё один стрелок банды Александр Агеев, но Осипов молчал. И вот в этом году роль Агеева подтвердилась.

Квартирник в доме Михаила Круга в Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU