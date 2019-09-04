2019-09-04T13:57:18+03:00
Происшествия

В Твери бродячие собаки оккупировали детскую площадку

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
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Бродячие собаки оккупировали детскую площадку в ТвериБродячие собаки оккупировали детскую площадку в ТвериФото: Дарья ПОТАПОВА
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Следователи проверяют сообщение тверских СМИ о том, что жители микрорайона Мамулино города Твери боятся выходить на улицу. Детскую площадку во дворе одного из домов оккупировали бродячие собаки.

Сообщается, что агрессивно настроенные животные разогнали от площадки взрослых и детей и на глазах местных жителей разорвали кошку.

- Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что жители Мамулино не единственные, кого держат в страхе бродячие собаки. Ранее в Заволжье дикие псы загрызли почти два десятка кроликов, а в Калининском районе в деревне Суховерково и в поселке Заволжский зафиксированы случаи нападения собак на детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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