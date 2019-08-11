Бродячие собаки напали на ребёнка под Тверью
Тверские следователи начали проверку опубликованного в СМИ сообщения о нападении бродячих собак на ребёнка.
По имеющейся информации в посёлке Заволжский Калининского дети катались на электросамокате. На них набросилась стая бездомных собак, и 8-летний мальчик, не удержав равновесие, упал с самоката. С полученными травмами ребёнка доставили в травматологию.
"Калининским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение" - сообщает пресс-служба СУ СК по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU