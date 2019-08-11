Бродячие собаки напали на ребёнка под Тверью

СЕГОДНЯ 19:20 2019-08-11T19:20:40+03:00

Собаки напали на ребёнка в посёлке Заволжский. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Тверские следователи начали проверку опубликованного в СМИ сообщения о нападении бродячих собак на ребёнка.

По имеющейся информации в посёлке Заволжский Калининского дети катались на электросамокате. На них набросилась стая бездомных собак, и 8-летний мальчик, не удержав равновесие, упал с самоката. С полученными травмами ребёнка доставили в травматологию.

"Калининским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение" - сообщает пресс-служба СУ СК по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU