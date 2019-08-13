2019-08-13T15:25:03+03:00
Происшествия

Под Тверью бродячие собаки снова напали на детей

ЧП произошло в Суховерково
Ольга ТРОФИМОВА
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Стая собак напала на детей под ТверьюСтая собак напала на детей под ТверьюФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Очередной случай нападения бродячих собак на детей установлен в поселке Суховерково Калининского района Тверской области.

Сообщается, что собаки покусали двоих детей и набросились на 11-летнего мальчика, который катался на велосипеде. С разорванной рукой мальчика доставили в больницу.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователем Калининского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщает пресс-служба регионального СКР. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что за последние несколько это уже не первое нападение собак на людей. В минувшие выходные, 11 августа, псы напали на 8-летнего мальчика в поселке Заволжский Калининского района Тверской области.

А 10 августа собственники одного из частных подворий в Затверечье обнаружили на своем участке почти два десятка мертвых кроликов. Предположительно, животные также пострадали от зубов бродячих собак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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